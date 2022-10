INPS, pochi giorni per richiedere il bonus psicologo 600€: scade il 24 di ottobre

Mancano ancora pochi giorni per il richiedere il tanto discusso bonus psicologo 600 euro. La graduatoria delle domande privilegerà chi ha un reddito basso e non può permettersi di sostenere economicamente i costi di una seduta dallo psicologo.

Il bonus psicologo pari a seicento euro è un aiuto economico finalizzato ad erogare trattamenti di psicoterapia. Tale misura è stata ben accolta dagli italiani ed i dati parlano chiaro dal momento che è stato sfondato il tetto di oltre 300 mila domande dalla fine del mese di luglio ad oggi. Ma mancano ancora 5 giorni per presentare la domanda per richiedere il bonus psicologo. Ecco come fare per richiedere il bonus psicologo entro e non oltre il 24 ottobre 2022.

Cure psicologiche in aumento: i dati parlano chiaro

All’indomani della pandemia e degli innumerevoli problemi economici ed occupazionali che connotano lo scenario italiano, i dati confermano che (purtroppo) i bisogni di sostegno psicologico sono cresciuti. I bambini, gli adolescenti, le donne e gli anziani vivono in un contesto di fragilità e le istituzioni devono dare risposte adeguate e offrire servizi ad hoc, che consentano di erogare cure e trattamenti psicoterapeutici adeguati.

È importante proteggere la salute mentale di tutta la comunità nazionale. Per soddisfare i bisogni delle famiglie italiane c’è necessità di una valida equipe di professionisti ed esperti dotati di grande professionalità e sensibilità.

Tra i disturbi psicologici più diffusi c’è sicuramente in vetta alla classifica la semplice depressione conseguente all’accadimento di eventi traumatici, tra cui separazioni, lutti, perdita del lavoro, difficoltà sociali, etc. Oltre alla depressione ci sono altri disturbi psicologici molto diffusi, soprattutto tra i giovani, stiamo parlando dei disturbi alimentari (bulimia ed anoressia), le dipendenze affettive, dal sesso, dal gioco, dai social, i disturbi d’ansia e le fobie.

Bonus Psicologo 600 euro: a chi spetta?

Il bonus psicologo è un aiuto economico che spetta a tutti coloro che vivono in una condizione di ansia, stress, fragilità psicologico, di fobia, di dipendenza patologica, di depressione etc. Molto spesso questi disturbi si manifestano a seguito di un evento di natura sociale, economico ed affettivo-relazionale. Di conseguenza, grazie a questo bonus è possibile beneficiare di un iter psicoterapeutico.

Bonus Psicologo: quali sono i requisiti necessari?

Il bonus psicologo pari a 600 euro spetta a tutti coloro che soffrono di disturbi psicologici e necessitano di una cura o trattamento presso un esperto in psicoterapia. Tra i requisiti necessari per presentare la domanda è necessario essere residenti in Italia, essere titolari di un Isee non superiore a cinquanta mila euro ed essere nella condizione di fragilità e di seguire un iter psicoterapeutico. Per ottenere questa agevolazione non è necessario rispettare alcun limite d’età: tutti possono beneficiare del bonus psicologo a prescindere dalla variabile anagrafica.

Bonus psicologo: quanto spetta?

Il bonus psicologo consente di coprire le spese sostenute per le sedute di psicoterapia:

fino a cinquanta euro per seduta per ISEE inferiori a quindicimila euro. L’importo massimo è pari a seicento euro ,

, fino a cinquanta euro per seduta per ISEE compreso tra i quindicimila euro e 30mila euro. L’importo massimo è pari a 400 euro ,

, fino a 50 euro per un massimo di duecento euro a persona. L’ISEE massimo deve essere pari a 50 mila euro.

Bonus psicologo 600 euro: entro quando presentare la domanda?

La domanda per richiedere il bonus psicologico deve essere presentata entro il 24 di ottobre. mancano pochi giorni per presentare l’istanza accedendo al portale dell’INPS. Nel caso in cui la domanda venga accolta ogni beneficiario riceve il voucher da spendere per ogni seduta.