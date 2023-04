L’anturio produrrà un sacco di fiori grazie a quest’acqua: mai avuto così bello

L’anturio può presentare dei piccoli problemi che non fanno fiorire la pianta come dovrebbe: ecco come risolverli.

L’Anturio è una pianta diffusa in tutto il mondo, amatissima da tutti. È molto facile da coltivare, però è necessario avere alcune accortezze, perché è possibile che si verifichino dei problemi durante il suo sviluppo oppure che faccia pochi fiori. Per rendere l’Anthurium rigoglioso e pieno di fiori, dovrai mettere in pratica un trucco che in pochi conoscono: scopriamo come renderlo bellissimo.

Come coltivare un Anturio: tutti i dettagli

Per far fiorire correttamente l’Anthurium, dobbiamo accertarci di la pianta abbia tutte le giuste condizioni ambientali. Sicuramente, per iniziare è necessario utilizzare una buona terra e annaffiare nei giusti tempi e con frequenza. La temperatura dell’ambiente deve essere sempre superiore ai 18 gradi.

Ovviamente, non dimenticatevi di esporla alla luce e di mantenerla sempre con un’umidità ambientale alta. In estate, questa pianta dovrebbe essere tenuta davanti ad una finestra che la protegga comunque dalla luce diretta, invece, in inverno è necessario che percepisca tutta la luce possibile.

Durante la concimazione non deve mai mancare il fosforo e il potassio. Se avete queste accortezze sicuramente il vostro Anturio fiorirà tutto l’anno. Ma c’è la probabilità che questa pianta durante la fioritura riscontra dei problemi e che sboccino solamente pochi fiori.

Proprio per questo motivo, è necessario mettere in pratica un trucco che sfruttano anche i giardinieri, ovvero, dovete utilizzare un’acqua speciale e completamente naturale: scopriamo di cosa si tratta.

L’acqua da usare

Le ragioni principali per cui l’Anthurium non fiorisce è perché non gli arriva la luce a causa di un posizionamento sbagliato, o perché non vive nelle giuste condizioni ambientali. Vi ricordiamo che anche la concimazione è molto importante, infatti, dovreste innaffiarlo con un’acqua specifica che potete crearla a casa in 2 minuti.

Stiamo parlando dell’acqua della barbabietola rossa che potete creare a casa in due minuti. Basta veramente poco. Per prima cosa, prendete questa radice che potete trovare facilmente al supermercato e tagliatela a fettine. Successivamente, versate i pezzi di barbabietola in un frullatore con 500 ml di acqua.

Frullate e otterrete un composto liquido che dovrete filtrare attraverso un passino. Mettete tutto dentro un barattolo in vetro così se avanza si manterrà nella maniera corretta. Ora, non vi rimane che annaffiare il vostro Anturio con quest’acqua che avete realizzato.

In poco tempo noterete un cambiamento assurdo. Ovviamente, per far funzionare questo semplice trucco, ricordatevi di avere tutte le accortezze che vi abbiamo spiegato in precedenza. La barbabietola ha diverse proprietà, è rimineralizzante e ricostituenti, quindi ottima per il benessere della pianta.