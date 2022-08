Romina Power, profonda tristezza dai Carrisi: dopo Ylenia perde anche lei | Che strazio

By

Per Romina Power non c’è pace, sembra proprio che il destino non le riservi mai una grande gioia. Quanto accaduto ha provocato una profonda tristezza all’artista.

Romina Power è una donna forte e determinata oltre che una mamma fiera dei suoi figli. L’ombra della sparizione di Ylenia è sempre presente, così come un altro segreto rivelato che ha scosso nuovamente la famiglia.

Romina Power e la perdita di Ylenia Carrisi

Una ferita che per Romina Power non si rimarginerà mai più. La primogenita dell’artista e di Al Bano Carrisi è scomparsa nel 1993 quando si trovava a New Orleans. L’ultimo contatto con i genitori risale al 31 dicembre.

Subito dopo il silenzio e l’inizio di una lunga serie di indagini, tra testimoni che hanno fornito delle informazioni importanti. Due persone hanno, inoltre, affermato di aver visto Ylenia gettarsi tra le acque gelide del Mississippi.

Il corpo non è mai stato ritrovato e Romina si batte per la verità, sperando un giorno di poterla riabbracciare o comunque sapere cosa sia potuto accadere prima della sua sparizione. Un avvenimento che ha scosso la famiglia Carrisi, sino a quando Romina e Al Bano non hanno deciso di lasciarsi.

Un’altra triste verità per Romina Power

C’è un’altra verità che Romina Power ha dovuto sopportare, dopo una rivelazione che non ha lasciato di certo indifferenti. Per comprendere bene la storia bisogna fare un piccolo passo indietro nel tempo.

Naike Ravelli, figlia di Ornella Muti, è stata insieme a Yari Carrisi figlio di Romina e AlBano. Un amore nato durante la loro partecipazione a Pechino Express: ma ad un certo punto lei ha voluto abbandonare il gioco e tornare in Italia.

Naike si è ritirata perché rimasta incinta tra i monti del Sud America. Una complicazione l’ha portata a dover sopportare un aborto spontaneo e ha perso il figlio di Yari Carrisi. Un segreto che è stato reso noto dalla Revelli, solo dopo il suo ritiro dal reality, a Barbara D’Urso nel suo salottino di Canale 5 (quando erano ancora in ottimi rapporti).

Naike ha raccontato di essere rimasta incinta e poi di aver avuto delle complicazioni. La gravidanza è stato l’unico motivo che l’ha spinta a lasciare il reality. Come da lei raccontato dopo aver abbandonato il reality è rimasta ancora in Sud America, sino a quando non ha accusato delle perdite:

“Non l’ho rivelato perché pensavo lo facesse la trasmissione. Dopo la perdita del bambino ho avuto poi altri problemi di salute”.

dopo Ylenia, Romina ha dovuto subire anche la sua perdita… quella di suo nipote. La relazione tra i due è proseguita e hanno anche fatto un viaggio insieme, dopo l’avventura del reality senza telecamere e pensieri.

Purtroppo, poco prima di convolare a nozze si sono lasciati e – ancora oggi – nessuno dei due ha voluto raccontare le motivazioni di tale decisione.

Oggi Yari e Naike si tengono lontani dal gossip e non parlano più della loro storia d’amore. Una verità che ha lasciato di certo senza parole i fan, Ornella Muti e Romina Power.