Dagli ultimi controlli effettuati nella Capitale in merito alla vendita di oggetti non a norma, sono stati sequestrati a Ciampino più di 1200 articoli.

Diversi locali sono stati controllati dalle autorità, in particolare attività di casalinghi e rivendita di giocattoli. Sono state riscontrate diverse irregolarità e così si è proceduto a sequestrare un ingente quantitativo di merce.

Maxi sequestro a Roma

Ci troviamo nella frazione di Ciampino, a sud della Capitale, dove nell’ambito delle attività di tutela dei consumatori effettuate dagli agenti della Polizia Locale, sono stati sequestrati più di 1200 articoli.

I punti vendita presi in esame si occupano della vendita di casalinghi, giocattoli, accessori e cosmetici per bambini.

Fra articoli di Halloween di cui in questo periodo gli scaffali sono pieni e altri accessori di varia tipologia, i finanzieri e gli agenti del Comando di Ciampino, coordinati dal Vice Commissario Paola Morgia, hanno riscontrato diversi problemi.

Questi riguardano la tracciabilità inesistente e altre caratteristiche che rendevano questa merce non idonea alla vendita in territorio italiano né europeo, tantomeno al contatto con bambini per i materiali tossici o scadenti.

Gli articoli sequestrati avrebbero potuto essere molto pericolosi per la sicurezza dei giovani e proprio per questo è stata richiesta l’ordinanza di distruzione immediata.

I dettagli dell’operazione

Operazioni di questo tipo vengono effettuate giornalmente per la tutela dei consumatori ma questa in particolare è scattata perché in questo periodo i negozi si riforniscono di merce riguardante Halloween e proprio questi prodotti solitamente sono quelli con più irregolarità.

Spesso di provenienza straniera, vengono venduti nonostante non possa essere rintracciato il produttore, inoltre quasi sempre si tratta di merce molto scadente accessibile a prezzi irrisori e la qualità è praticamente nulla.

Si tratta di giochi e accessori molto vistosi che attirano i bambini e nulla più.

L’operazione odierna è scattata in seguito ai consueti controlli che vengono effettuati sulla conformità di tale tipologia di articoli destinati per lo più ai ragazzi.

In particolare, i controlli hanno riguardato maschere, accessori per Halloween e cosmetici per bambini.

Proprio in relazione a questa ricorrenza, l’attività si è concentrata presso i negozi che si occupano della vendita di travestimenti e maschere e fra le irregolarità riscontrate c’è l’assenza di certificazione per quanto riguarda i cosmetici, senza opportuno avviso alla clientela.

È impossibile inoltre risalire alle aziende produttrici della merce e anche questo la rende invendibile.

La polizia municipale ha anche riscontrato la mancanza della marchiatura CE, che invece è obbligatoria, questo significa che questi oggetti non sono destinati al mercato europeo.

Quel che è ancora più grave è che molte unità, in seguito alle dovute ispezioni, risultavano avere il marchio CE ma questo era contraffatto. Tale dettaglio sarà oggetto di ulteriori verifiche da parte della polizia scientifica di Ciampino.

Più di 1200 articoli sono stati sequestrati e i responsabili degli esercizi commerciali sono stati multati.

Vendere questo tipo di merce è completamente illegale ma soprattutto dannoso per la salute di chi acquista senza soffermarsi su dettagli che invece sono molto importanti, ma lasciandosi solo attrarre dai colori sgargianti.

Tutta la merce verrà distrutta a breve, mentre per i commercianti è prevista una sanzione amministrativa che verrà quantificata in relazione alla quantità e alla tipologia di oggetti sequestrati dagli scaffali.

Tale multa è più salata per i venditori che al controllo degli agenti sono risultati sprovvisti di relativa fattura d’acquisto.

Attività di controllo analoghe proseguiranno nei prossimi giorni con nuove verifiche presso altri esercizi commerciali.