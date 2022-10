Aspirapolvere, consuma tanto: a che ora usarla per risparmiare in bolletta

Fan dell’aspirapolvere? Non ti farà piacere sapere che consuma tantissimo. Usandola a quest’ora potrai risparmiare sulla bolletta di fine mese.



Impossibile oggi giorno non usare l’aspirapolvere in tutta la casa. È un vero e proprio alleato della pulizia in casa, capace di rimuovere ogni tipo di detrito sino ai peli e capelli che si annidano negli angoli. I modelli di ultima generazione regalano performance di altissimo livello che rispondono alle esigenze dei consumatori. Putroppo, nel contesto moderno in essere bisogna anche preoccuparsi dei consumi e di quali sono i costi in bolletta. È quindi necessario farsi due domande specifiche: quanto consuma un aspirapolvere e come fare per risparmiare in bolletta?

Quanto consuma l’aspirapolvere?

È una storia che conosciamo tutti quanti e molto bene, infatti nei prossimi mesi sono previste delle stangate che riguarderanno soprattutto le utente e il pagamento delle bollette. Nel mese di ottobre si è già potuto avere un piccolo anteprima, ma saranno i prossimi mesi a dare sicuramente il colpo di grazia alle nostre finanze.

Le bollette dell’energia elettrica stanno raggiungendo delle cifre mai viste prima, ovviamente a causa del conflitto in essere tra Ucraina e Russia. Il costo dell’energia ha superato il 50% del costo di tutte le bollette del 2022 e le previsioni sono di un rialzo continuo.

Il Governo ha già messo in atto alcune strategie oltre che aiuti che possono dare un respiro di sollievo a tutti gli italiani, soprattutto per chi presenta un reddito basso. Tuttavia, la soglia della povertà è sempre in allerta e le famiglie non possono permettersi dei passi falsi.

L’aspirapolvere è uno degli elettrodomestici funzionali che vengono sempre usati in casa. È un alleato tecnologicamente avanzato che elimina ogni tipo di polvere, capello, pelo di animali e cibo.

Non solo, i nuovi modelli sono in grado di rimuovere anche l’acqua dalle superfici o di lavare per terra dopo aver tolto la polvere. Non avendo mai tempo per pulire, chi potrebbe rinunciare alle sue potenzialità?

Una attenzione particolare ai consumi, perché se usato ogni giorno per pulire tutta la casa il prezzo in bolletta potrebbe essere molto alto. Una spesa che in pochi oramai possono permettersi.

Risparmiare sulla bolletta: a che ora usare l’aspirapolvere

Come accennato, nessuno può permettersi di rinunciare a questo elettrodomestico performante. Per questo motivo sarebbe ottimale prediligere un certo orario per le pulizie domestiche, così da vedere la bolletta sgonfiarsi mese dopo mese.

Gli esperti indicano l’orario dalle 19 in poi per accendere l’aspirapolvere, oppure durante la domenica – tutto il giorno – in cui le tariffe dell’energia sono molto più basse. Tutto questo è possibile per gli utenti che hanno un contratto di fornitura con tariffe biorarie che offrono una vasta scelta di tariffe economiche e convenienti.

Per tutti coloro che hanno una aspirapolvere con la modalità Turbo è bene utilizzarla il meno possibile, prediligendo sempre il tastino Eco o Ambiente. Oltre a rispettare la natura, non si supererà in maniera netta il budget di fine mese.

Ovviamente, oltre a scegliere un orario consono come dalle ore 19 in poi per le pulizie domestiche si potrà anche pensare ad un investimento. Comprare gli elettrodomestici di ultima generazione significa risparmiare meno sulla bolletta.