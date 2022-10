“È un maschietto”, l’amata di UeD in dolce attesa: chi aspetta un bimbo

Un’ex protagonista di Uomini e Donne ha annunciato di aspettare un bambino. Ecco di chi si tratta.

Uno dei programmi televisivi di maggior successo della Mediaset è Uomini e Donne che da tanti anni fa incetta di telespettatori curiosi di sapere come vanno a finire le avventure amorose dei loro protagonisti.

La trasmissione da la possibilità a chiunque voglia di partecipare al programma mettendosi in gioco per trovare la propria anima gemella e qualora la trovino di passare con questa il resto della loro vita.

Uomini e Donne: ecco chi è la donna che aspetta un bambino

All’interno del programma, si sono susseguiti tantissimi tronisti e corteggiatori che hanno cercato di avere una storia d’amore che potesse finire nel migliore dei modi. Alcuni di questi ci sono riusciti mentre altri no.

Nonostante, inizialmente il primo tronista era sulla cinquantina d’anni, negli anni successivi si è per molto tempo deciso di puntare solamente per quanto riguarda i più giovani e solo in seguito si è deciso di allargare la scena anche agli over.

In questo modo, tutti coloro che hanno superato i 35 anni di età e anche oltre hanno potuto prendere parte al programma e molte volte alcuni protagonisti del trono classico e del trono over hanno anche avuto degli inciuci.

Basti pensare che Gemma Galgani ha ricevuto la corte di un giovanissimo ragazzo di oltre 40 anni più giovane di lei qualche edizione fa mentre ultimamente, la dama Roberta Di Padua ha avuto un flirt con Davide Donadei, ex tronista del trono classico.

Nel 2015 in trasmissione fece capolino una ragazza la cui sorella è la famosa Beatrice Valli. Ludovica, nel corso della sua permanenza all’interno del programma conobbe tanti corteggiatori ma la sua scelta ricadde su Fabio Ferrara.

I due, reduci dall’esperienza di Uomini e Donne, nell’estate del 2016 decidono di mettere alla prova la loro storia e la loro fedeltà partecipando al programma Temptation Island condotto da Filippo Bisciglia.

Nonostante le loro discussioni, dovuto all’avvicinamento dell’uomo con la tentatrice Francesca Serra, i due decidono di uscire insieme dal programma ma poco dopo si lasciano dopo una forte lite avvenuta tra le strade del centro di Roma.

Dopo la storia con Fabio a Ludovica vengono attribuiti alcuni flirt, il primo con il calciatore del Bologna, Antonio Mirante, il secondo con Federico Accorsi, personal trainer con cui ha una relazione, e infine con il rapper Briga, storia che però non è mai stata confermata.

La nuova vita di Ludovica

Solo nel 2019 incontra il suo attuale compagno, l’imprenditore Gianmaria Di Gregorio con il quale nel 2020 mette al mondo la sua primogenita Anastasia Ludovica dichiarando al sua gravidanza proprio sui suoi profili social.

Ed è proprio attraverso questo canale, che la Valli ha deciso di pubblicare delle storie in cui mostra sua figlia che bacia il suo pancione, annunciando a tutti i suoi fan di attendere un secondo figlio rivelando che “È un maschietto”.

Il secondogenito, dovrebbe nascere nel 2023 e la donna e il suo compagno hanno deciso di annunciare il sesso del loro prossimo figlio in questo modo senza nessun gender reveal che adesso va molto di moda.

La donna, attualmente è una nota influencer, data la popolarità che ha avuto dai programmi a cui ha partecipato e vive con la sua famiglia tra Milano e Ibiza e dopo l’annuncio sono arrivati gli auguri di tutti i suoi cari e i suoi fan.

Ludovica Valli non è la prima protagonista di Uomini e Donne che è diventata mamma nonostante l’uomo con cui ha deciso di impegnarsi non è lo stesso che ha scelto all’interno della trasmissione.

Nonostante questo, la donna adesso è felice e chissà se dopo la nascita del suo secondogenito, il suo compagno deciderà di chiederle la mano e di portarla all’altare.