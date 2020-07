Roma, Pallotta conferma Fonseca: "Ha la mia fiducia"

Acque agitate in casa Roma dopo la sconfitta contro l’Udinese e il probabile addio alla Champions League, distante ora 12 punti. Nel mirino della critica è finito anche l‘allenatore, Paulo Fonseca, per le scelte contro i bianconeri, ma a ribadire come il tecnico non sia in dubbio ci ha pensato il presidente in persona, James Pallotta, che ha ribadito la fiducia nel mister portoghese.

Pallotta conferma la fiducia a Fonseca

Nonostante le continue voci sul futuro di Paulo Fonseca, quindi, il presidente giallorosso ha voluto sgomberare il campo da ogni possibile chiacchiera confermando il tecnico e allontanando l’esonero. “Il futuro di Paulo Fonseca non è in dubbio. Ha il mio pieno sostegno. Forza Roma” le sue parole su Twitter che sanno di conferma ufficiale nonostante il periodo decisamente complicato. Una mossa, quella del numero uno giallorosso, che punta a rafforzare la posizione del tecnico da un lato e a responsabilizzare i calciatori dall’altro che saranno impegnati nel weekend contro il Napoli in quello che è uno scontro decisivo per non perdere, dopo la Champions, anche il treno Europa League.