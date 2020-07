Ad aprire la trentesima giornata di Serie A “derby della Mole” tra Juventus e Torino con la prima in piena lotta scudetto e la seconda a combattere per la salvezza. A spuntarla sono i bianconeri che proseguono la propria marcia battendo i rivali per 4-1 e portandosi momentaneamente a +7 sulla Lazio, impegnata stasera contro il Milan.

Buffon nella storia proprio nel derby

Nel giorno in cui Gianluigi Buffon festeggia le 648 presenze in Serie A, diventando il calciatore con più presenze nella massima serie italiana, la Juventus ottiene tre punti importanti in attesa della partita della Lazio. Dopo appena due minuti di gioco la partita si mette subito in discesa per i padroni di casa, che passano in vantaggio grazie alla rete di Dybala, bravo a saltare due uomini all’interno dell’area e poi batte Sirigu. Al 10’ è Bentancur a sfiorare il raddoppio, con un colpo di testa che esce di pochissimo. Il Torino è scosso emotivamente dal goal, e non riesce a reagire. La prima occasione per gli ospiti arriva al 14’, quando un cross attraversa tutta l’area di rigore e il pallone viene solamente sfiorato da Belotti. Al 28’ la Juventus trova il raddoppio grazie a Cuadrado. Il colombiano da posizione defilata trafigge Sirigu con un bel tiro. Il Torino prova a rispondere con Verdi, ma Buffon ci mette i guantoni. Nell’ultimo minuto di recupero del primo tempo però, si riapre il match: al Torino viene assegnato grazie al Var, un calcio di rigore che Belotti trasforma nel goal del 2-1.

Tracollo del Torino nella ripresa

Nel secondo tempo il Torino scende in campo decisamente più motivato, e per quindici minuti mette a ferro e fuoco l’area di rigore della Juventus, che non riesce ad uscire. Gli ospiti trovano anche il goal del pareggio grazie a Belotti, ma la rete viene annullata per posizione di fuorigioco di quest’ultimo. Al 60’ una magia di Cristiano Ronaldo su calcio di punizione ristabilisce le gerarchie: tre a uno per la Juventus e Torino di nuovo in difficoltà. Ad appena tre minuti dalla fine è il difensore Koffi Djidji, entrato appena qualche minuto prima, ad arrotondare il punteggio, con un autogoal sul cross di Douglas Costa. La Juventus porta a casa i tre punti con un punteggio di 4-1, e allunga a +7 sulla Lazio, in attesa del match delle 21.45.

