Roma-Napoli, probabili formazioni e statistiche

Grande attesa per il posticipo di questa domenica di Serie A, alle 20:45 Roma e Napoli si affronteranno in un Olimpico tutto esaurito per l’arrivo della capolista ed il ritorno nella Capitale di Luciano Spalletti.

Mourinho senza Dybala, azzurri con Osimhen titolare.



Il super Napoli di Spalletti è pronto a scendere in campo per continuare la sua inarrestabile corsa scudetto.

Gli azzurri hanno conquistato 26 punti in 10 giornate e sono in vetta alla classifica di Serie A con 25 gol fatti ed appena 9 subiti.

Totalmente recuperato Victor Osimhen che tornerà titolare nel tridente con Kvaratskhelia e Politano.

La Roma di Mourinho arriva in buona condizione fisica al big match contro i campani, non ci sarà ovviamente Paulo Dybala ma tornerà titolare Tammy Abraham che deve riscattarsi dopo un periodo di grande difficoltà a livello fisico.

I giallorossi sono a 22 punti in classifica e vedono Juventus ed Inter avvicinarsi sempre di più, vincere oggi sarebbe fondamentale per mandare un altro grande messaggio al campionato.

Il match inizierà alle 20:45 e sarà arbitrato da Irrati.

Roma con il 3-4-2-1, Matic e Cristante in mezzo al campo

Il dubbio legato a Zaniolo verrà sciolto soltanto a pochi minuti dall’inizio della partita: il numero 22 non è al meglio ma per il momento è favorito nel ballottaggio con Belotti per una maglia da titolare.

Davanti a Rui Patricio il solito tridente difensivo con Mancini, Smalling ed Ibanez, Cristante e Matic saranno i registi con Spinazzola e Karsdorp sulle corsie laterali.

Sulla trequarti Mourinho si affida alla fantasia di capitan Pellegrini che insieme a Zaniolo è pronto a sostenere Abraham.

Ballottaggio aperto anche sulla corsia di destra con Zalewski che spinge per una maglia da titolare al posto di Karsdorp.





Napoli con Osimhen titolare, in difesa c’è Juan Jesus

Nessuna novità invece per il Napoli con Spalletti che conferma Juan Jesus al centro della difesa al posto dell’infortunato Rrahmani, insieme al solito Kim.

A completare la difesa Di Lorenzo e Mario Rui davanti ad Alex Meret.



Ancora infortunato Zambo Anguissa, vicino a Lobotka e Zielinski ci sarà l’ex Tottenham Ndombele.

In attacco spazio al tridente titolare con Kvaratskhelia, Politano ed Osimhen.

Panchina iniziale per Raspadori e Simeone, pronti a subentrare a gara in corso con il bomber nigeriano che probabilmente non avrà i 90 minuti nelle gambe.

Roma-Napoli, statistiche

La Roma ha vinto solo una delle ultime 8 sfide contro il Napoli, tre sono i successi dei partenopei e due i pareggi.

La Roma è la squadra contro cui il Napoli ha pareggiato più partite in Serie A, 29 su 75 gare fuori casa.

I giallorossi non hanno vinto nessuna delle ultime 12 sfide casalinghe contro squadre che occupano le prime quattro posizioni della classifica.

Il Napoli ha vinto tutte le ultime 10 sfide disputate tra Serie A e Champions League, i partenopei sono a caccia del record di 11 vittorie consecutive stabilito nella stagione 1929/1930.