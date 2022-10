C’è stato il passaggio di consegne da Draghi a Meloni

Con il giuramento di ieri del primo governo guidato da una donna, è iniziata l’avventura di Giorgia Meloni a Palazzo Chigi che oggi, nella sede dell’esecutivo, nella tradizionale cerimonia della campanella, ha raccolto il testimone da Mario Draghi.

Grande emozione per la presidentessa del Consiglio che è stata accolta dal picchetto d’onore e poi dallo stesso ex presidente della Banca centrale europea con un “Benvenuta” e un piccolo abbraccio. Lei: “Arrivo impattante emotivamente“.

C’è stato il passaggio di consegne tra Draghi e Meloni a Palazzo Chigi

Alle 10:30, puntualissima, Giorgia Meloni, neo (e prima) presidentessa del Consiglio donna della storia della Repubblica italiana, si è presentata a Palazzo Chigi per il passaggio di consegne e quindi la cerimonia della campanella con Mario Draghi. Il suo arrivo nella sede del governo è stato accolto dagli applausi dei presenti che stavano aspettando la premier in via del Corso blindatissima e a Piazza Colonna, anche questa chiusa per l’occasione.

Completo scuro, giacca e pantaloni stretti e neri, camicetta bianca e scarpe nero lucide senza tacco, la premier ha fatto il suo ingresso nel cortile in cui è stata salutata dal picchetto d’onore. Per il “presentat-arm!“, Meloni ha atteso in piedi all’uscio per poi passare in rassegna i lancieri di Montebello (in cui ci sono anche due donne), l’Aeronautica, la Marina militare, i Carabinieri e la Guardia di finanza. Prima di salire per lo scalone d’onore, poi, è tornato indietro per un attimo a salutare con la mano, a favore di telecamere, tra i flash dei fotografi.

L’arrivo a Palazzo Chigi del Presidente del Consiglio @GiorgiaMeloni per la cerimonia di insediamento del Governo

Diretta https://t.co/v10rUyIqVz — Palazzo_Chigi (@Palazzo_Chigi) October 23, 2022

Anche il primo incontro con il presidente del Consiglio uscente è stato un momento molto emozionante per la leader di Fratelli d’Italia. Draghi, infatti, ha accolto la nuova capa dell’esecutivo sopra lo scalone con un grande sorriso prima di condurla alle sale dei Galeoni. “Benvenuta, come stai?“, le ha chiesto l’ex numero uno della Banca centrale europea, “Bene, questa sotto è una cosa un po’ impattante emotivamente“, ha risposto. Il vertice a due è durato un’ora e un quarto.

Alle 11:56, il passaggio della campanella tra i due, caratterizzato da uno sguardo complice e poi da un’ulteriore stretta di mano. Meloni, nel frattempo, ha cambiato anche outfit, indossando delle decollete nere, a punta.

Al termine della cerimonia, Draghi ha lasciato Palazzo Chigi tra gli applausi e non ha rilasciato dichiarazioni alla stampa.

Cerimonia della campanella, Casellati: “Avanti con il presidenzialismo”. Lollobrigida:

All’arrivo a Palazzo Chigi, ha parlato anche la neo ministra per le Riforme istituzionali, Maria Elisabetta Alberti Casellati: “Per me è la prima esperienza, mi mancava quella di ministro“. “Non desideravo altro, questo è un grande ministero, si parla sempre di riforme, speriamo sia la volta buona“.

Quanto al presidenzialismo, punto del programma presentato dal centrodestra in campagna elettorale, l’ex presidentessa del Senato ha detto che sicuramente si farà, “ma non facciamo programmi. Ve lo comunicherò“. E su Meloni come prima presidentessa del Consiglio donna, la senatrice di Forza Italia ha risposto che “è un ottimo segnale“.

Anche Francesco Lollobrigida, titolare di uno dei ministeri più discussi, quello dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare, si è fermato per parlare con la stampa arrivando nella sede dell’esecutivo, in cui al termine della cerimonia si riunirà il primo Consiglio dei ministri. “Il prodotto italiano è d’eccellenza, va difeso e utilizzato. Il ministero francese aveva un bel nome che abbiamo scelto. La priorità è valorizzare il prodotto italiano“.

Su un possibile incontro con il presidente della Francia, Emmanuel Macron, l’ex capogruppo di FdI alla Camera ha detto che “potrebbe esserci, va chiesto alla segreteria della presidenza del Consiglio, che lo organizza“. Probabilmente, ha continuato, si parlerà anche della crisi energetica, che è l’argomento del giorno: “Meloni ne aveva già parlato con Draghi. Lavoreremo con discontinuità rispetto al governo precedente, ma con collaborazione con il precedente esecutivo. Avevamo già dato il nostro contributo rispetto alla crisi energetica, andremo avanti per affermare la presenza e la credibilità dell’Italia a livello internazionale“, ha concluso.