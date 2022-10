Ida di UeD innamoratissima, ritorno di fiamma: beccati insieme fuori dallo studio

By

La parrucchiera bresciana è conosciuta da tutti per essere la protagonista del trono over di Uomini e Donne. Sono ormai diversi anni che la bella quarantenne è seduta sulla sua sediolina in attesa che l’uomo della sua vita la inviti ad uscire dalla trasmissione.

La corte mariana rappresenta per lei una seconda casa e proprio nello studio di Maria De Filippi, Ida ha conosciuto tanti uomini con i quali ha intrapreso frequentazioni più o meno lunghe che si sono però concluse sempre in maniera negativa.

La storia più importante che ha vissuto, è stata quella con il tarantino Riccardo Guarnieri. I due, fidanzati per diversi anni, si sono detti addio per divergenze caratteriali, eccessiva gelosia e punti di vista diversi sul modo di vivere e di viversi.

Ma mai dire mai nella vita. Arriva infatti, adesso, come un fulmine a ciel sereno, un colpo di scena per la dama bresciana. Proprio lei beccata insieme a lui fuori dagli studi. Il ritorno di fiamma ormai è confermato.

Ida Platano sembra essere intenzionata a darsi un’altra possibilità in amore con il suo famoso ex. Fuori dagli studi è stata beccata proprio insieme a lui. Non stiamo parlando di Riccardo Guarnieri ma di Alessandro Vicinanza.

Il bel salernitano, in maniera del tutto inaspettata, ha dichiarato pubblicamente alla dama bresciana il suo amore e lo ha fatto davanti a tutti, in televisione, durante l’ultima puntata di Uomini e Donne.

I telespettatori solo nelle scorse ore, hanno potuto assistere ad un colpo di scena mai verificatosi prima nella trasmissione di Maria De Filippi. Come sapranno i bene informati, Alessandro Vicinanza aveva iniziato una frequentazione con Roberta Di Padua ma a quanto pare il salernitano non ha mai davvero dimenticato la Platano e così, spinto anche da Maria De Filippi ad aprirsi e a raccontare la verità, il giovane tra le lacrime e con la voce rotta, dichiara alla parrucchiera bresciana di provare ancora un sentimento per lei.

La puntata si è conclusa con i due ex che ballano abbracciati e con la Platano che si dichiara confusa e scioccata. Non sappiamo effettivamente che cosa sia successo dopo, dato che solo le prossime puntate saranno quelle rivelatrici ma arrivano delle indiscrezioni che fanno ben sperare.

A lanciare la bomba è sempre la gossippara Deianira Marzano che ha pubblicato sul suo profilo Instagram una segnalazione fatta da una sua affezionata fan. La persona, che vuole restare anonima, ha inviato alla esperta di gossip, una foto nella quale si vedono di spalle Alessandro e Ida all’aeroporto di Bergamo.

Si apprende dalla segnalazione che lui era in partenza e che durante il tragitto si sono baciati più volte. Probabilmente Alessandro è andato a Brescia a trovare Ida proprio per mostrarle che è intenzionato a fare sul serio con lei.

In passato, i due ex si sono scontrati più volte anche perché Vicinanza, single incallito, libertino e poco incline ai sacrifici d’amore, non era disposto a trasferirsi a Brescia dove la bella dama di Uomini e Donne vive con il figlio e lavora nel suo salone di parrucchiera.

Nell’ultima puntata del dating show, Alessandro ha dichiarato però che sarebbe disposto anche a trasferirsi a Brescia per lei. Insomma, delle parole importanti che sono accompagnate, come possiamo vedere da questa segnalazione, anche da fatti altrettanto significativi che potrebbero rimescolare le carte in tavola per la bella parrucchiera.