Roma: l’Università occupata dagli studenti, dopo i duri scontri con la polizia

Dopo i disordini violenti del 25 ottobre, gli studenti della Facoltà di Scienze Politiche della Sapienza a Roma hanno occupato l’edificio, in risposta alle cariche della polizia viste anche in video virali sul web.

L’episodio accaduto il 25 ottobre ha fatto il giro dei media e del web: lo scontro tra la polizia e gli studenti della Facoltà di Scienze Politiche de La Sapienza a Roma è stato molto violento.

Ora, tutto questo ha delle conseguenze, tanto che gli studenti hanno deciso di occupare gli ambienti della Facoltà, dalle 18 di oggi 27 ottobre. Ecco cosa sta succedendo e quali sono le ultime notizie.

Scienze Politiche alla Sapienza occupata: gli studenti si ribellano

Gli scontri tra la polizia e gli studenti della Facoltà di Scienze Politiche alla Sapienza sono state davvero violente, i video hanno fatto il giro del web e le proteste nono hanno tardato ad arrivare.

Il 25 ottobre, martedì scorso, si stava tenendo una conferenza con il giornalista Daniele Capezzone e il neo deputato Fabio Roscani, organizzato da una realtà studentesca di destra, Azione Universitaria, e gli studenti dell’organizzazione Cambiare Rotta, un collettivo di sinistra, hanno manifestato pacificamente al di fuori della sede.

La polizia, però, ha caricato creando scompiglio e violenze, con manganelli e scontri che si sono poi estesi a tutta la città universitaria romana.

Ora, gli studenti hanno deciso di occupare la Facoltà per ribellarsi e chiedere le dimissioni della rettrice Antonella Polimeni, che non ha fatto nulla per reagire alle violenze che si sono consumate proprio al di fuori dell’Università.

Le nostre richieste sono chiare: vogliamo le dimissioni immediate della rettrice Polimeni e la garanzia che non verranno mai più fatte entrare le forze dell’ordine nell’ateneo

Così dichiara il collettivo Cambiare Rotta, il movimento studentesco che ha deciso di occupare per protesta le aule universitarie in queste ore.

La decisione è stata presa dopo un’assemblea che si è tenuta in cortile tra gli studenti, che si sono radunati e hanno esposto uno striscione con la scritta “Un’altra università”.

Le reazioni delle forze politiche alla tensione di questi giorni

Mentre alla Sapienza gli studenti occupano le aule, dalle forze politiche italiane arrivano alcune dichiarazioni.

La deputata del Movimento Cinque Stelle Daniela Torto dichiara che gli scontri universitari, accaduti il 25 ottobre, sono preoccupanti reazioni al nuovo governo di Centrodestra e questa, di certo, non è una situazione da prendere sottogamba per il futuro.

Intanto, il Ministro Matteo Piantedosi ha dichiarato che la polizia ha fatto solo il suo dovere, in modo che la manifestazione che si svolgeva all’interno dell’Università proseguisse normalmente.

La rettrice dell’Università, in questi giorni, ha invece condannato ogni forma di violenza:

Condanniamo ogni forma di violenza e garantiamo, ad ogni individuo che agisca secondo i Principi costituzionali, il diritto a manifestare liberamente le proprie opinioni nel rispetto della pluralità delle ideE

Si attendono intanto nuovi risvolti dall’occupazione degli studenti alla Sapienza, che non intendono lasciare le aule universitarie finché qualcuno non garantirà la vera sicurezza per tutti, in un luogo dove studio e cultura devono sempre essere al primo posto.