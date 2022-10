Una notizia dell’ultima ora arriva da Milano: un uomo di 46 anni ha aggredito cinque persone in un centro commerciale ad Assago. Tra queste anche il calciatore Pablo Marì, del Monza Calcio. Ecco cosa è successo.

Una brutta aggressione al Carrefour di Assago, solo qualche ora fa: infatti, arriva proprio da poco la notizia che un uomo ha aggredito alcune persone in un centro commerciale, alcune ora ricoverate in ospedale perché gravi.

Tra queste, anche il calciatore Pablo Marì, giocatore della squadra di Monza, anche lui portato in ospedale. Ecco la situazione attuale e cosa è successo a Milano.

Aggredite cinque persone ad Assago, tra queste Pablo Marì

Ad Assago, in via Milanofiori è stato fermato un uomo di 46 anni, dopo che ha aggredito ben cinque persone in un centro commerciale, tra cui si trovava anche il calciatore del Monza Pablo Marì.

L’aggressore è stato fermato dalle forze dell’ordine e, da quanto è trapleato dalle prime notizie, avrebbe diversi problemi psichici gravi. L’uomo ha agito con un coltello, un’arma da taglio, colpendo cinque persone a caso.

Tra le vittime è capitato anche Pablo Marì, calciatore del Monza Calcio che è stato trasportato al Niguarda di Milano, ma ora è cosciente e le sue condizioni non sono gravi.

Il calciatore spagnolo è stato subito raggiunto dall’amministratore delegato del club Adriano Galliani, arrivato insieme al tecnico Raffaele Palladino.

La situazione in questo momento e le testimonianze

Altre tre persone, invece, sono gravemente lesionate dall’attacco del quarantaseienne e ora sono ricoverati, trasportate grazie all’intervento dell’elisoccorso.

Alcune testimonianze, raccolte sul posto dall’Ansa, dicono che al momento dell’aggressione hanno visto tanta gente scappare, urlando e in lacrime, ma non si capiva subito cosa succedeva.

Di queste persone ascoltate, alcune si trovavano al bar e subito hanno pensato che si trattasse di una rapina, uno scippo, perché hanno visto dei ragazzi e alcune signore correre via scioccate.

Una ragazza ha detto che la proprietaria del bar ha cominciato a parlare di pistole e ha abbassato la serranda del negozio, nascondendo i clienti che si trovavano all’interno, per tenerle al sicuro.

La testimone ha poi raccontato che, a un certo punto, una commessa del supermercato Carrefour aveva assistito alla scena ed era sconvolta, è arrivata e ha spiegato meglio l’aggressione, senza parlare di armi ma solo di un uomo completamente pazzo.

Intanto Carrefour Italia ha già emanato una nota ufficiale, in cui esprime la vicinanza a tutte le vittime dell’aggressione:

Carrefour Italia esprime la massima vicinanza ai dipendenti e ai clienti coinvolti nell’aggressione e alle loro famiglie. L’azienda conferma che si è subito attivata per allertare i soccorsi e le forze dell’ordine e per fermare l’aggressore, che è stato preso in custodia, e per garantire il corretto svolgimento delle operazioni di soccorso.

Molte persone sono sotto shock, ma intanto le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire la dinamica effettiva. Nelle prossime ore si svolgeranno le indagini, gli inquirenti al momento escludono che possa essere stato un attacco terroristico, più valida l’ipotesi di un raptus di follia.