Dramma a Fidene, quartiere nord di Roma, durante una riunione di condominio in via Monte Giberto. Un uomo ha esploso diversi colpi di pistola durante una riunione di condominio.

Quattro le vittime e quattro i feriti, uno dei quali in maniera grave. L’aggressore – che soffrirebbe di problemi psichici – è stato fermato e condotto in caserma.

Lite condominiale finisce in tragedia

Dramma questa mattina a Fidene, quartiere nord di Roma. Una riunione di condominio, che si stava tenendo in un bar di via Monte Giberto, è finita in tragedia. Un uomo ha fatto fuoco contro le persone presenti, uccidendone 3 e ferendone altre quattro. Una di loro verserebbe in gravissime condizioni. I feriti sono stati trasportati agli ospedali capitolini “Sandro Pertini” e “Policlinico Umberto I”.

L’aggressore, Claudio Campiti, 57 anni – che soffrirebbe di problemi psichici – è stato fermato e condotto in caserma per essere interrogato. Sul posto i carabinieri, che hanno sequestrato l’area e allertato i mezzi di soccorso.

«Ha sempre creato problemi, non voleva pagare le spese di consorzio. Sopra la sua casa ha appeso uno striscione con la scritta: “Consorzio raus”. Abbiamo fatto diverse denunce contro di lui, per minacce, ai carabinieri e alla procura di Rieti»

ha raccontato un condomino al Corriere.

Una persona che era presente al bar è stata colta da un malore e ricoverata per un infarto.

Notizia in aggiornamento.