Come eliminare il grasso dal fondo delle pentole, ecco il rimedio naturale

Esiste un rimedio naturale per levare il grasso dal fondo delle nostre pentole e basterà procedere in questo modo.



Tutti i giorni ci ritroviamo a far i conti con le stoviglie sporche e molti di noi per far si che queste vengano pulite e splendenti e disinfettate hanno optato per l’acquisto di una lavastoviglie.

Ma non tutti hanno in casa questo elettrodomestico e la maggior parte degli italiani tende a lavare i propri piatti con spugnetta e detersivo e a strofinare finché non si levi tutto lo sporco.

Pentole: ecco il rimedio per pulirle dal grasso in eccesso

A volte, però, questo non va via al primo lavaggio e ci ritroviamo a dover lavare le nostre stoviglie più volte finché tutte le incrostazioni e le macchie non vengono via usando anche dell’olio di gomito.

Questo porta ad una perdita di tempo oltre che ad un deterioramento delle nostre pentole, specie se queste hanno delle proprietà che fa si che gli alimenti non si attacchino, cioè antiaderenti.

Col passare del tempo, strofinando ripetutamente, specie con la retina di alluminio che riesce a levare anche lo sporco più insidioso, questa patina antiaderente finirà per lacerarsi e saremo costretti ad acquistare una nuova pentola.

In commercio ci sono tantissimi prodotti validi per far si che le nostre stoviglie tornino a splendere e che tutto il grasso in eccesso si levi da esse ma a volte ci ritroviamo con degli aloni che non riusciamo a levare.

Per far si che questi se ne vadano del tutto e che il residuo di grasso venga eliminato dalle nostre pentole esiste un metodo casalingo efficace che vede l’utilizzo di soli due ingredienti naturali.

Il metodo casalingo

Per procedere bisogna avere con se del sale grosso e una patata e dopo possiamo iniziare a utilizzare questi ingredienti per pulire le nostre pentole che torneranno come nuove appena finita l’operazione.

Prima di tutto bisogna prendere la patata e tagliarla in due parti, poi immergere una delle due parti dal lato senza buccia nel sale e una volta che i granelli si sono attaccati ad essa strofinarla sulla nostra pentola.

In questo modo l’amido presente nella patata, assieme al sale creerà una sorta di scrub che andrà ad agire sul grasso e sullo sporco ostinato e leverà una volta per tutte le fastidiose macchie dalle nostre stoviglie.

Quando utilizziamo questo metodo, è consigliabile posare la pentola da lavare su di un panno umido che deve essere bagnato in precedenza e strizzato bene, affinché tutto l’amido in eccesso venga assorbito.

Finita l’operazione, risciacquare la pentola e dopodiché potremo ammirare questo metodo tramandato di generazione in generazione che eviterà la formazione di macchie e che si può ripetere ogni volta che ci troviamo davanti a questo tipo di sporco.

Il grasso, tende ad insediarsi anche verso i manici e nelle fessure delle nostre pentole, pertanto è sempre meglio passare la patata pregna di sale su tutta la nostra pentola per poter ottenere un risultato migliore.

L’operazione, può essere utilizzata anche per altri tipi di stoviglie, stando però attenti al materiale con cui sono stati costruite.