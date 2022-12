Gravissimo incidente a Cantalupo, in provincia di Alessandria, dove hanno perso la vita tre ragazzi di 23, 21 e 15 anni.

La vettura su cui viaggiavano insieme ad altre 4 persone lungo la Provinciale 244 si è schiantata contro un passaggio a livello.

Incidente mortale a Cantalupo

All’altezza di Cantalupo, una vettura con 7 persone a bordo si è schiantata contro un passaggio a livello per cause ancora in corso di accertamento.

All’interno c’erano 7 ragazzi e 3 di loro hanno perso la vita mentre gli altri sono rimasti feriti e ora sono ricoverati in gravi condizioni, con codici gialli e rossi, presso gli ospedali di Novi Ligure e Alessandria.

Il sinistro è avvenuto nella notte fra sabato 10 e domenica 11 dicembre, intorno alle 4 in una zona dove già in passato si erano verificati incidenti analoghi.

A morire questa volta sono stati tre giovani di 23, 21 e 15 anni. In base alle prime informazioni emerse, sembra che il guidatore abbia perso il controllo della vettura per motivi ancora non chiari. Non sono stati coinvolti altri mezzi e purtroppo sono stati rintracciati testimoni che possano fornire dettagli utili alle indagini.

Gli unici presenti erano i Carabinieri che stavano pattugliando la zona e sono stati proprio loro a chiamare il 118 quando la situazione è degenerata.

L’intervento dei soccorsi e le indagini

Non è possibile parlare al momento con i ragazzi sopravvissuti poiché le loro condizioni non lo consentono, tuttavia da ciò che le forze dell’ordine hanno reso noto, si apprende all’incirca la dinamica dell’incidente.

Erano circa le 4 della notte scorsa quanto la vettura si è schiantata uscendo fuori strada fra la località Cabanette e il sobborgo alessandrino di Cantalupo. Da una prima ricostruzione è emerso che l’auto è stata notata dai Carabinieri al quartiere Cristo mentre procedeva in maniera strana.

La vettura si muoveva zigzagando e così gli agenti si sono insospettiti e hanno intimato l’alt che però non è stato rispettato. L’auto ha proseguito la corsa ed è nato un inseguimento che poi si è interrotto nella zona della scuola di polizia quando il veicolo ha fatto perdere le proprie tracce.

È stato ritrovato qualche chilometro più avanti completamente distrutto poiché ha urtato contro un passaggio a livello. L’impatto è stato forse causato dalla nebbia, dalla velocità e dall’asfalto bagnato ma soprattutto, gli agenti pensano che il guidatore non fosse in condizioni di lucidità.

Sul posto sono giunti i soccorritori del 118 e i Vigili del Fuoco per rimuovere il mezzo. Dei 7 ragazzi a bordo, ne sono morti 3 e dato il luogo dell’incidente, il traffico ferroviario è stato sospeso in via temporanea per consentire le operazioni delle autorità.