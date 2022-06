Roma, è Matic il primo rinforzo per Mourinho

Il calciomercato estivo entra nel vivo con la Roma, fresca vincitrice della prima edizione di Conference League, che piazza il primo colpo per la nuova stagione con l’acquisto di Matic.



Terminati i festeggiamenti per lo storico successo europeo, Jose Mourinho è già concentrato per l’inizio della prossima stagione, con l’obiettivo di dare continuità all’ottimo campionato appena disputato e cercare di raggiungere la qualificazione per la Champions League.

La società capitolina sta provando ad accontentare il tecnico portoghese portando a Trigoria giocatori di caratura internazionali in grado di aumentare l’esperienza e la maturità di una rosa giovane e ricca di talenti pronti a fare il definitivo salto di qualità.

118 – Nemanja #Matic has played 118 matches under José Mourinho, a record for him with a single manager in Premier League. In addition, only Frank Lampard (140) has played more games than Matic (118), among midfielders, under José #Mourinho in the Big-5 European leagues. Pillar. pic.twitter.com/LiW96PiXtA — OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) June 6, 2022

Matic e Mourinho ancora insieme

Da sempre in cima ai desideri di Mourinho, Nemanja Matic arriverà nei prossimi giorni a Roma dove firmerà un biennale ed inizierà la sua nuova avventura con la società giallorossa.





Il centrocampista serbo ritroverà il tecnico portoghese per la terza volta dopo le avventure con il Chelsea e il Manchester United.

Classe ’88 di grande personalità, Matic ha espresso le sue migliori prestazione proprio sotto la guida dello Special One che pubblicamente non ha mai nascosto la sua stima verso il numero 31 dei Red Devils.

Dopo Abraham, Smalling e Mkhitaryan (vicino all’Inter) dalla Premier League sbarca anche Matic che è atteso nei prossimi giorni nella Capitale italiana per sostenere le visite mediche e legarsi ufficialmente ai giallorossi per le prossime due stagioni.

ULTIM’ORA MERCATO

ROMA, IN ARRIVO LO SVINCOLATO NEMANJA MATIC

Accordo di un anno con opzione per il secondo#SkySport #Roma #Matic #Calciomercato #SkyCalciomercato — skysport (@SkySport) June 5, 2022

Matic ed il nuovo centrocampo giallorosso

Chiede personalità ed esperienza Jose Mourinho al suo centrocampo e l’arrivo di Matic servirà per far rifiatare Cristante e dare ancor più libertà offensiva a Lorenzo Pellegrini in un centrocampo che si presenta come altamente competitivo per la serie a.

Fondamentale la pressione del tecnico portoghese nella scelta di Matic che per un breve periodo è stato vicino a firmare con la Lazio di Maurizio Sarri

Sta nascendo la nuova Roma di Mourinho e i presupposti iniziali fanno già sognare il tifosi giallorossi che vogliono prolungare i festeggiamenti appena iniziati.