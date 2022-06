Maltempo in Lombardia: esondazioni, trombe d’aria e alberi caduti

By

Diversi i danni del maltempo in Lombardia: registrate esondazioni, piogge, trombe d’aria e alberi caduti in diverse zone della regione.

Il maltempo in Lombardia ha causato diversi danni: esondazioni nel Varesotto, tromba d’aria in Valtellina, nonché alberi caduti a causa del forte vento che si è registrato nelle ultime ore. Un fine settimana, dunque, non propriamente estivo per la regione del nord Italia.

Maltempo in Lombardia: i danni provocati nel fine settimana

Il brutto tempo si è abbattuto sulla Lombardia nel corso di questo ultimo fine settimana che, invece, per le regioni del sud è stato all’insegno del caldo e delle temperature alte.

Nella regione del nord Italia, dunque, a Varese sono caduti vari alberi, mentre circa cento persone sono rimaste bloccate nel Comune di Cittiglio, nella frazione montana di Vararo: pertanto, sono giunti in loro soccorso i Vigili del Fuoco. Diverse abitazioni di Casalzuigno, invece, sono state inondate dal torrente che è esondato.

Piogge e trombe d’aria in Trentino-Alto Adige

Il maltempo, dunque, non ha colpito solo la Lombardia nel fine settimana appena conclusosi. Anche in Trentino-Alto Adige, infatti, si sono registrati diversi danni a causa delle piogge e delle raffiche di vento che si sono abbattute sulla regione.

In Valtellina, infatti, si è verificata una tromba d’aria, mentre in Alto Adige un nubifragio di elevata entità, per il quale i soccorritori hanno dovuto effettuare ben 60 interventi.

Sul Monte San Martino, inoltre, è stato salvato un escursionista da parte dei vigili del fuoco, grazie all’elicottero drago che ha permesso di recuperarlo, prima che arrivasse la tempesta.

A Colico, è arrivata una tromba d’aria che ha spezzato via tutte le bancarelle del Mercato europeo. Individuati anche diversi allagamenti sulla statale 36, dove è stato registrato un incidente a Garbagnate Monastero, dove una vettura si è ribaltata. A bordo una donna che è stata trasportata in ospedale in codice rosso.

Sole e temperature alte nelle regioni del sud

Nelle regioni del sud Italia, invece, nella maggior parte dei casi, si è registrato un clima estivo, fatto di temperature elevate e sole battente. Per questo motivo, tanti sono stati i bagnanti che hanno affollato le spiagge per prendere la tintarella e godersi questa estate che è entrata in anticipo.

Le temperature, però, caleranno anche nelle regioni del sud in questa settimana appena iniziata, visto che si verificheranno diversi temporali che daranno un po’ di frescura dopo giorni di afa e caldo intensi.