Roma: donna accoltellata in strada

Oggi a Roma una donna è stata accoltellata in strada si tratta di una 47 enne italiana. Una donna senza fissa dimora, emergerebbe questo dalle prime analisi. Raggiunta nel primo pomeriggio da fendenti violentissimi da arma da tagli al volto ed al collo.

Vicino Travestere nel primo pomeriggio il teatro della tragedia. La donna 47 enne magrissima, stando alle testimonianze, con pantaloncini e cappello in testa è stata vista tramortire al suolo. Alcuni passanti notando le chiazze di sangue hanno, quindi, allertato le forze dell’ordine per poi recarsi vicino alla donna per soccorrerla.

La squadra mobile e, in seguito, la scientifica accorse sul luogo dell’aggressione stanno vagliando l’accaduto ed hanno acquisito, a tal proposito, anche immagini da alcune telecamere presenti in zona.

La donna, la vittima trasportata all’Ospedale San Camillo è ricoverata d’urgenza in condizioni apparse da subito gravissime. Un codice rosso di cui non si conoscono ancora le ragioni scatenanti. La donna al momento è ancora in pericolo di vita.

Nonostante la presenza di qualche passante, infatti, al momento sembra difficile ricostruire la dinamica dell’accaduto. Alcuni testimoni affermano che tutto sia iniziato poco lontano dal luogo dove la donna poi si è accasciata al suolo.

La dinamica dei fatti al vaglio degli inquirenti

Una lite, forse, a poche ore dalla tragica uccisione di Alika a Civitanova Marche. Un episodio molto simile a quello che ha visto un nigeriano 39enne aggredito ed ucciso da un altro giovane a seguito di una discussione, sembrerebbe essersi consumato a Roma.

Diversamente da quanto accaduto a Civitanova, però, qui l’aggressore è ancora in fuga. Grazie ai video delle telecamere presenti in zona, gli inquirenti, sembrerebbero, nonostante tutto, sul punto di ricostruire tutta la dinamica e di rintracciare l’aggressore.

Il conducente di un bus della compagnia Atac, uno dei testimoni, tra l’altro colui che materialmente ha soccorso la poverina, dichiara che, addirittura abbia pensato si trattasse di uno scippo.

Del resto tutti i testimoni non si meravigliano affatto di quanto accaduto denunciando il degrado del posto. Anche che un uomo o una donna, a seguito di un litigio, abbia estratto di tasca un coltello non sembra essere una novità da queste parti.

In via degli Orti di Cesare nei pressi di Trastevere, dove si è consumata l’aggressione, questi episodi sembrano non destare più nessuno stupore. Tutti i passanti ed alcuni viaggiatori che, per questo motivo, si trovano spesso in zona denunciano il degrado e la loro paura nel dover fare quel tratto di strada ogni sera.