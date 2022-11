Roma, da oggi riscaldamenti accesi per 4 ore al giorno

Cambio di rotta a Roma, da oggi si possono accendere i riscaldamenti ma l’accensione è prevista per sole 4 ore al giorno a darne notizia è l’assessore all’Ambiente Sabrina Alfonsi.

Il maltempo è arrivato anche su Roma con un calo delle temperature, che sarà ancora più rigido nei prossimi giorni. Si anticipa l’accensione dei riscaldamenti a partire dalla giornata odierna e a darne notizia è Sabrina Alfonsi, assessore all’Ambiente. L’accensione dei riscaldamenti sarà possibile per sole 4 ore al giorno.

L’accensione dei riscaldamenti a Roma

Secondo quanto previsto dall’ultima ordinanza del Sindaco di Roma, l’accensione dei termosifoni era prevista per la data del 21 novembre 2022. Provvedimento preso a seguito dell’emergenza gas registrata in tutta Italia e viste le elevate temperature delle settimane scorse che ancora permettevano ai romani di vivere una sorta di primavera post estate. A causa però del calo delle temperature previsto, in rapida discesa in questi giorni, e con l’arrivo del maltempo si cambia rotta.

A darne annuncio è Sabrina Alfonsi, assessore all’Ambiente, che spiega che la decisione è stata presa proprio per la previsione del calo ulteriore delle temperature. Il comune sta perciò preparando un’ordinanza che permetterà ai romani di accendere i riscaldamenti, a partire da oggi, ma soltanto per 4 ore al giorno.

Si proseguirà su questa rotta fino al 21 novembre, quando poi entrerà in vigore l’ordinanza precedente con la possibilità di accendere i riscaldamenti per massimo 10 ore al giorno in una fascia oraria compresa tra le 5 e le 23. Questa turnazione oraria è prevista fino al 31 marzo 2023, data in cui verranno spenti i riscaldamenti su tutta Roma.

Il cambiamento meteo atteso a Roma

Roma questa mattina si è svegliata sotto la pioggia, e a causa del maltempo che interesserà la città non solo nella giornata di oggi ma anche nei prossimi giorni, è previsto un calo drastico delle temperature. In particolare nella giornata di oggi lunedì 14 e nella giornata di domani martedì 15 novembre 2022 sono previste temperature con minime tra i 5 e i 7 gradi in tutta la città.

Le temperature dovrebbero poi tornare a salire nei giorni a seguire. E a causa del freddo improvviso si è pensato di intervenire tempestivamente per tutelare le persone più fragili, dando a tutti la possibilità di accendere i riscaldamenti per sole 4 ore al giorno a partire da oggi fino al 20 novembre 2023. Per i cittadini con riscaldamento privato c’è un invito ad un uso consapevole e responsabile del riscaldamento.

Ricordiamo che poi a partire dal 21 novembre 2022, sarà possibile accedere i termosifoni in una fascia oraria compresa tra le 5 e le 23 per un massimo di 10 ore al giorno. Questo sarà possibile fino al 31 marzo 2023 quando i termosifoni saranno ufficialmente spenti a Roma.

Queste ordinanze sono nate per dare una valida risposta all’emergenza gas che sta vivendo l’intera nazione, ma anche alla scarsa necessità dei riscaldamenti, visto che nelle settimane precedenti le temperature registrate erano al di sopra della media stagionale.