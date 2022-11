Meteo, arriva la trottola ciclonica: bruschi temporali e grandinate in queste zone

Secondo le previsioni meteo è in arrivo una trottola ciclonica che porterà temporali e grandinate. Ecco le regioni più a rischio.

Con l’arrivo del mese di novembre, il calore e le alte temperature che si sono verificate fino ad ottobre sembrano essere del tutto sparite e pare che si stia preparando terreno fertile per il prossimo inverno.

Nonostante il 2022 sia stato considerato come l’anno più caldo che ci sia mai stato dal 1800, secondo alcune previsioni meteo, ci troveremo davanti ad un inverno molto freddo con temperature polari.

Meteo: ecco le previsioni per i prossimi giorni

Già i primi segni di un cambiamento climatico gli abbiamo avuti, come preannunciato, nella prima settimana di novembre, grazie anche al fenomeno del raffreddamento della costa oceanica chiama La Niña.

Questo fenomeno, è tornato in maniera preponderante su gran parte dell’Europa e nella fattispecie in Italia, che ha visto un abbassamento delle temperature da un momento all’altro.

Secondo gli esperti, avremo un inverno polare con temperature molto basse che non si verificavano sin dal 2001 e che i primi geli arriveranno a partire dalla seconda metà di novembre verso il Nord e il Centro mentre il Sud dovrà aspettare gli inizi di dicembre.

Nonostante questo, però, nei prossimi giorni sono previste grandinate e temporali che fanno parte di una trottola ciclonica che attraverserà tutta la nostra Penisola a partire da domani.

L’insieme di fenomeni atmosferici sarà la conseguenza di questa trottola che trascinerà aria fredda e sempre più mite in Italia, e la settimana che andremo a vivere sarà la tipica settimana autunnale.

Le conseguenze della trottola ciclonica

Già a partire da oggi sono previsti dei peggioramenti in Puglia e Campania con delle precipitazioni sull’aria orientale della Sicilia e in gran parte del Molise, dell’Abruzzo e delle Marche.

Su tutte queste regioni citate, sono previste nel corso della settimana precipitazioni abbondanti e grandinate con un proseguo verso la Sardegna e l’Emilia-Romagna e poi in tutto il Nord.

Nel Lazio, nelle prossime ore, è atteso un nubifragio, che potrebbe durare anche più giorni, mentre sul dorsale appenninico è prevista una spruzzata di neve e un calo delle temperature dovute ai venti di Bora.

Verso il Nord e il Centro-Sud, nella giornata di martedì, sono previste piogge e ulteriori abbassamenti di temperatura provocato dalla discesa di correnti provenienti dal Nord-Europa.

Sulle Alpi, potrebbero verificarsi episodi di nevicata che farebbero raggiungere la quota di 1500 metri di fiocchi per poi avere una tregua verso giovedì 17 per poi riprendere in modo costante a partire dal giorno dopo, venerdì 18.

Per questo motivo, le previsioni del meteo e le ultime osservazioni, parlando di un possibile nubifragio, non solo nel Lazio ma anche in gran parte dell’Italia e pertanto è consigliato essere sempre armati di ombrello per via della settimana che andremo ad affrontare.

Tutto questo fa parte della trottola ciclonica che andrà ad attenuarsi quando arriveranno le prime gelate tipiche dell’inverno e solo verso marzo, le temperature cominceranno ad innalzarsi per dar vita alle tipiche temperature della primavera.

Non ci resta quindi che attendere ulteriori sviluppi per capire se effettivamente, ci aspetta una delle settimane più piovose di novembre.