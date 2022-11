“Pesa solo 43 chili”, Kate Middleton magrissima: la FOTO che inquieta i sudditi

Kate Middleton è veramente troppo magra e sono tutti preoccupati per lei. Le foto sembrano non lasciare molto all’interpretazione. Cosa le sta succedendo?



La nuova principessa del Galles ha subito una radicale trasformazione da quando è entrata a far parte della Royal Family. Oggi appare magra più che mai: pesa solo 43 kg.

La Royal Family preoccupata per la principessa del Galles

Kate Middleton torna a far parlare di sé ma questa volta non per liete notizie. Se fino a qualche mese fa era lei la protagonista del gossip internazionale per via del nuovo titolo, quello di principessa del Galles, che ora ha assunto, oggi gli occhi sono puntati su di lei per una questione delicata.

La moglie del principe William sta facendo spaventare i sudditi del Regno Unito e i suoi tantissimi fan che si trovano in ogni angolo del pianeta, per una ragione precisa: è diventata troppo magra, tutta pelle e ossa.

La sua eccessiva magrezza sta diventando un problema importante che fa preoccupare non soltanto chi l’ammira ma soprattutto chi le sta vicino come la sua famiglia. Si dice che anche la Royal Family tema per le condizioni troppo fragili, non solo fisicamente ma anche emotivamente, di Kate.

Da quando è diventata principessa del Galles, la Middleton è stata ricoperta di nuovi incarichi e compiti che mettono ancora di più sotto stress il suo corpo già di per sé esile. Spunta la foto che fa inquietare tutti, la situazione non è più sotto controllo: Kate oggi pesa solo 43 kg.

Kate Middleton troppo magra

Ansia e preoccupazione nella Royal Family per Kate Middleton. La principessa del Galles è dimagrita troppo. Secondo quanto riportato da alcuni tabloid inglesi, la moglie del principe William sarebbe ulteriormente dimagrita: oggi peserebbe solo 95 libbre, cioè 43 chili!

È un peso troppo basso quello attuale della nuora di Re Carlo che, anche nelle ultime uscite pubbliche, è apparsa col viso scarnito, le braccia piccolissime e il punto vita quasi inesistente.

Cosa le sta succedendo? In Inghilterra, voci di popolo dicono che da quando la Middleton è diventata principessa del Galles, è ancora più sottopressione: troppi tour in giro per il mondo, troppi eventi a cui prendere parte e troppe mani da stringere, ogni giorno.

A proposito di mani, proprio queste non sono passate inosservate. Avete mai fatto caso che la principessa spesso ha cerotti sulle dita? Si dice che siano per coprire i segni dei denti che marcano la pelle durante i presunti attacchi bulimici della ex duchessa.

Dunque Kate soffre di bulimia? In realtà, la moglie del principe William si porterebbe dietro, già da tempo, non solo questo disturbo alimentare ma anche un altro, quello dell’anoressia nervosa.

Una fonte vicina sia ai duchi del Sussex che ai nuovi principi del Galles, ha confermato i problemi alimentari di Kate. Ma c’è di più. Pare che sia intenzione del principe Harry parlare della anoressia di Kate nel suo libro in uscita.

La principessa soffre di disturbi alimentari?

Kate non è intervenuta a riguardo, sebbene tante domande più volte le siano state poste sul suo fisico troppo esile dai curiosi e dai giornalisti. La ex duchessa di Cambridge ha sempre preferito non infiammare le voci sui suoi presunti disturbi alimentari.

Certo è che la moglie di William è davvero troppo esile. Anche nei gli anni passati, molti hanno focalizzato la loro attenzione sul peso troppo basso della reale. Persino dopo l’ultima gravidanza, quella del principino Louis, Kate è ritornata in forma in un arco temporale brevissimo e si è presentata ancora più esile che rispetto alle due precedenti gravidanze.

Fa strano questa eccessiva magrezza della Middleton che è in passato, quando era fidanzata con il principe William e non ancora sua moglie, si è sempre contraddistinta per il suo corpo tonico e muscoloso e per il suo viso più paffutello. Scatta l’allarme in Inghilterra e a corte: tutti sono preoccupati per la nuova principessa del Galles.