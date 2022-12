By

Oggi a Roma si è verificato un incidente che ha visto coinvolto un autobus con a bordo 41 bambini che, quasi sicuramente a causa di un malore del conducente, è finito fuori strada e ha provocato ovviamente dei feriti.

L’accaduto ha gettato nel panico le famiglie non appena appresa la notizia, ma anche gli automobilisti che hanno assistito all’incidente dell’autobus e che hanno, prontamente, avvisato i soccorsi e le forze dell’ordine, che sono intervenuti immediatamente sul posto per accertare l’accaduto e capire che cos’era successo realmente.

Si tratta qui una tragedia sfiorata che, fortunatamente, ha provocato il ferimento dei bambini ma nessuno dei quali in pericolo di vita. Gli inquirenti ora stabiliranno cosa sia capitato al conducente e quali sono state le cause scatenato del sinistro.

Roma, autobus esce di strada con 41 bambini a bordo

Oggi, 12 dicembre, a Roma un autobus che stava trasportando al suo interno 41 bambini e i loro insegnanti, è improvvisamente uscito di strada, provocando spavento e paura sulla via Tiburtina. Il conducente dell’autobus sembra aver avuto un malore e ha così perso completamente il controllo del veicolo carico di bambini uscendo di strada.

L’incidente si è verificato alle 13:50 e precisamente sulla via Tiburtina in angolo con via di Salone. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco del comando di Tuscolano 2 e, ovviamente, anche i sanitari che hanno prestato immediatamente soccorso ai feriti.

Due bambini di 7 anni e il conducente trasportati in codice giallo all’ospedale

L’incidente che si è verificato in via Tiburtina a Roma questo pomeriggio, ha visto coinvolto un autobus che è finito fuori strada con a bordo 41 bambini. Le autorita hanno ipotizzato che la causa, di quests tragedia sfiorata, sia stata un malore del conducente che ha improvvisamente verso il controllo del veicolo andando ad impattare allo svincolo di via di Salone.

Fortunatamente nell’incidente nessuno è a rischio di vita ma, due bambini di circa 7 anni, sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale. Tra i feriti in codice giallo ha anche il conducente che ora dovrà accertare il perché di questo malore e di questo si occuperanno ovviamente gli inquirenti.

Altre ambulanze sono accorse sul posto per portare i bambini feriti negli ospedali della zona per medicazioni e ferite lievi. Fortunatamente quella che poteva trasformarsi in una tragedia si è rivelato invece un incidente che ha provocato feriti di modesta intensità.

Le forze dell’ordine sono giunte immediatamente sul posto nel primo pomeriggio e hanno effettuato tutti i valori i rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Gli insegnanti e i bambini illesi sono stati recuperati da un altro autobus che li ha portati, dopo i controlli sanitari preliminari che hanno confermato le buone condizioni, alla destinazione che avrebbero dovuto raggiungere originariamente. Tanto spavento ed apprensione ma fortunatamente mi incidente avrebbe potuto avere esiti ben peggiori.