Chiara Ferragni svela tutto sul cerotto: “Ora ve ne posso parlare”

Sono passate due settimane da quando Chiara Ferragni, l’imprenditrice digitale, è apparsa sui social con uno strano cerotto attaccato al braccio. I fan si sono subito preoccupati e le hanno chiesto se fosse tutto ok, ma fino ad oggi la Ferragni non aveva proferito parola. Oggi rompe il silenzio e spiega tutto dopo diverse settimane.

Chiara Ferragni a quanto pare ha avuto qualche problema di salute, o almeno questo è quello che hanno ipotizzato i suoi fan dopo averla vista più volte immortalata con un cerotto sul braccio. Non era un semplice graffio e il cerotto è rimasto lì per due settimane. Cosa sarà successo all’influencer più famosa dei social? Scopriamolo insieme

La verità sul cerotto

Dopo due settimane da quando Chiara è stata immortalata con un cerotto sul braccio, le domande, i dubbi e i commenti sotto le sue foto sono aumentate a dismisura. Nessuno Infatti riusciva a capire la motivazione del perché la Ferragni avesse un cerotto sul suo braccio sinistro. Dopo qualche foto, con il cerotto sempre in bella vista, i fan si sono preoccupati e hanno iniziato a chiederle se stesse bene.

Diversamente dal solito, Chiara non ha risposto ai suoi fan e questo ha creato ancora più dubbi sul suo stato di salute. Ora è proprio lei a rompere il silenzio con un video sui social dove rassicura i suoi fan. “Ora ve ne posso parlare“, Queste le parole degli influencer che ha deciso di raccontare tutto in un breve video sui social. Effettivamente il cerotto non era per coprire un graffio, ma per mascherare i punti a seguito di un’operazione.

Chiara Ferragni ha deciso così di rispondere ai suoi fan rassicurandoli sulle sue condizioni di salute attuali e scusandosi di non averlo fatto fino ad adesso. Sembra infatti che prima di avviare questo video, l’influencer abbiamo fatto diverse analisi e che abbia voluto comunicarlo ai suoi fan solo dopo l’esito di questi.

La risposta di Chiara

La Ferragni ha finalmente parlato e fatto luce sulle motivazioni che l’hanno spinta a portare quel cerotto per così tanto tempo. A quanto pare Chiara ha subito un’operazione, più precisamente una rimozione di un neo. A dare le risposte che cercavano i fan è stata proprio Chiara attraverso un video dove ha spiegato le motivazioni del suo silenzio.

Sembra proprio che una volta all’anno e adesso una volta ogni 6 mesi, Chiara dovrà sottoporsi ad alcune visite specifiche. “Ho ho familiarità coi melanomi“, questa la confessione della Ferragni per fare luce sulle due settimane di silenzio. Chiara si è poi scusata per la mancata risposta alle migliaia di domande sulla sua saluta e ha poi aggiunto: “avevo un neo sul braccio che aveva cambiato di colore, ora l’ho rimosso e ho fatto le dovute verifiche. Fortunatamente il risultato dell’istologico è arrivato, ed è tutto ok.”

Le Ferragni invitano alla prevenzione

Dopo aver spiegato tutto nei minimi dettagli Chiara ha voluto invitare tutti i suoi fan a sottoporsi periodicamente a delle visite di controllo per poter così scongiurare ogni tipo di rischio. I melanomi infatti sono i tumori peggiori e più difficili da identificare. Sarebbe perciò prudente sottoporsi regolarmente a delle visite. Sembra infatti che Chiara si è rimasta scottata dall’esperienza della sorella Valentina, che a soli 28 anni ha scoperto di avere un tumore.

La loro scelta è quella quindi di adoperare i social non solo per raccontare momenti di gioia ma anche per aiutare e sensibilizzare più persone possibili. Quello delle sorelle Ferragni perciò è di certo un messaggio forte e importante apprezzato da migliaia di persone, che come loro appoggiano l’idea di utilizzare i social come veicolo di informazione e non solo per intrattenere.