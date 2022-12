Messi e Modric, due fenomeni ed un obiettivo comune: la coppa del mondo

Tanta attesa per domani quando l’Argentina di Leo Messi e la Croazia di Luka Modric si sfideranno nella prima semifinale del campionato del mondo in Qatar.

I riflettori saranno ovviamente puntati sui due numeri 10, capitani ed ex palloni d’oro che da anni ormai incantano i tifosi con giocate di alta classe e sognano di concludere la loro carriera con il trofeo più prestigioso del mondo.



Nonostante due rose altamente competitivi diventa inevitabile affidare i destini di entrambe al genio dei calciatori più rappresentativi: Luka Modric da una parte e Leo Messi dall’altra.

Entrambi i numeri 10 non hanno chiaramente nulla da dimostrare, Modric e Messi sono due giocatori sensazionali che hanno lasciato un’impronta indelebile nella storia del calcio vincendo di tutto e diventando una fonte di ispirazione per i più giovani.

Ad entrambi manca solo un tassello per completare il dipinto della loro carriera, quel mondiale che Leo ha sfiorato nel 2014 (perdendo in finale contro la Germania) e Luka nel 2018 (quando la Croazia perse in finale contro la Francia).

Entrambi nelle edizioni citate si sono dovuti accontentare del premio come miglior giocatore del torneo, soddisfazione enorme ma che ovviamente non ha potuto saziare il desiderio che entrambi hanno sin da bambini, quello di portare sul tetto del mondo la propria nazione.

Arrivati a 37 e 35 anni Modric e Messi si troveranno faccia a faccia a giocarsi l’ultima grande opportunità della loro carriera, solo uno andrà in finale l’altro invece chiuderà la carriera con questo sogno ancora nel cassetto e mai realizzato.

Que tal este gol de #Modric en la última vez que Argentina y Croacia se vieron en el mundial? Uff! Que semifinal tendremos! #MundialTelemundo pic.twitter.com/JUskTOmEGd — Ana Jurka (@AnaJurka) December 10, 2022

Modric e Messi: ennesima battaglia di una rivalità infinita

Luka Modric e Leo Messi hanno legato le loro carriere alle due squadre che da sempre dominano il campionato spagnolo: il primo infatti è arrivato al Real Madrid nell’estate del 2012 ed il secondo ha lasciato il “suo” Barcellona soltanto la scorsa estate.

Il croato ha disputato in carriera 23 “clasici”, l’argentino 26 e tra i due non è mai nata una grande amicizia ma si è sempre evidenziato un grande rispetto ed una profonda ammirazione reciproca.

Tra i tantissimi precedenti il più suggestivo è forse quello risalente al 1 marzo del 2006 quando i due si sfidarono in un’amichevole con le proprie nazionali in vista del mondiale poi vinto dall’Italia di Marcello Lippi.

Il match è fondamentali per i due attuali fenomeni che al tempo dovevano ancora farsi conoscere ed ammirare.

Messi segnò in quella partita il suo primo gol con la nazionale maggiore, Modric invece stava sbocciando con la maglia della Dinamo Zagabria e fece proprio contro Leo il suo esordio assoluto con la maglia croata.

A distanza di 16 anni i due si sfideranno ancora una volta nell’ultima tappa di un viaggio bellissimo che li ha visti diventare due bandiere per le proprie nazioni e due assoluti geni di questo sport.

Decisivi anche oggi: l’ultimo ballo di Luka e Leo

Anche in questo mondiale 2022 Modric e Messi sono stati senza dubbio le stelle più luminose.

Per un’ovvia questione di posizione in campo le gesta dell’argentino sono forse più facili da ricordare ma la qualità del croato rimane essenziale per il gioco della nazionale di Dalic.

Dopo la clamorosa sconfitta all’esordio contro l’Arabia Saudita il sei volte pallone d’oro ha letteralmente preso in mano la squadra prendendosi le copertine dei giornali non solo per i gol ma anche per un atteggiamento da “duro” che mai avevamo visto prima.

La Pulce è un uomo in missione che ha risposto alle provocazioni di Van Gaal con la fame di chi vuole togliersi gli ultimi sassolini rimasti prima di lasciare il calcio da numero 1 indiscusso.

Luka Modric invece ha lasciato (solo apparentemente) le copertine dei giornali ai compagni Livakovic e Petkovic ma nella sfida contro il Brasile ha tirato fuori dal cilindro una prestazione sontuosa che a molti ha ricordato quella di Zidane proprio contro i verdeoro nel 2006.

Tutti sognavano Messi-Neymar in semifinale o, ancora meglio, Messi-CR7 in finale, a stravolgere le carte in tavola ci ha pensato però il fenomeno del Real Madrid che ora vuole completare il suo capolavoro arrivando a coronare quel sogno iniziato nel 2006 e soltanto sfiorato quattro anni fa.

Giusto cosi, ad oggi probabilmente dal punto di vista tecnico non può esistere sfida più bella, Leo e Luka, a voi la scena, fateci divertire.