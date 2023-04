Roma, allarme maltempo: otto pazienti evacuati dal Pertini per allagamento

Tanti gli interventi richiesti ai Vigli del Fuoco a Roma. Al Sandro Pertini evacuati per allagamento otto pazienti: più di 200 chiamate a Prati.

I Vigili del fuoco hanno eseguito decine di interventi nella giornata di oggi a Roma, dove al Sandro Pertini otto pazienti sono stati evacuati dall’ospedale per un allagamento nella struttura.

Roma, 200 chiamate ai Vigili del Fuoco a causa del maltempo

In zona Prati Fiscali sono state più di 200 le chiamate ai Vigili del Fuoco. Continua il maltempo a Roma, nella giornata di oggi sabato 15 aprile. Forti piogge e temporali si sono abbattute dalla mattina in tutta la Capitale, colpendo diversi quartieri.

A scopo cautelativo i pompieri, dopo essere intervenuti sul posto, hanno messo in sicurezza la zona tramite l’evacuazione anche di alcune persone dalla loro abitazioni e anche di alcuni animali domestici, per non correre il rischio di rimanere intrappolati. Locali interrati allagati hanno richiesto l’utilizzo delle pompe, le idrovore dei Vigili del Fuoco, per asportare le grandi masse d’acqua che ristagnavano in alcune abitazioni.

Il maltempo ha causato danni anche alla viabilità cittadina. In ginocchio anche alcune fermate della metropolitana di Roma, come Furio Camillo. In una nota l’Atac ha fatto sapere che a causa di un blackout la stazione è stata parzialmente chiusa. In questi minuti i tecnici sul posto hanno ripristinato l’elettricità e la metro è tornata in funzione. Subaugusta invece è ancora chiusa, in questo momento il personale sta asciugando l’acqua che è arrivata fino all’interno della stazione.

Maltempo, allagamenti al Sandro Pertini: evacuati otto pazienti

Problemi anche all’ospedale Sandro Pertini, dove otto pazienti sono stati evacuati. Anche in questo caso la motivazione è stata precauzionale. Alcuni reparti come quello di ortopedia infatti si sono allagati a causa della fortissima pioggia abbattutasi nella zona nelle scorse ore, con i pazienti spostati – come informato dalla direzione dell’Ospedale – nel reparto della Week di chirurgia.

Nel primo pomeriggio i Vigili del Fuoco hanno inoltre effettuato un altro intervento tra Via dei Prati Fiscali e via Salaria. Un automobilista era rimasto intrappolato in un sottopassaggio con la sua auto, con il livello dell’acqua che aveva superato le ruote della vettura arrivando fino allo sportello.

#Roma #maltempo, soccorso dai #vigilidelfuoco un automobilista bloccato nel sottopasso alla svincolo tra via dei Prati Fiscali e via Salaria [#15aprile 17:15] pic.twitter.com/XfyuqVQQkK — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) April 15, 2023

Una volta sul posto i soccorritori hanno messo in salvo l’automobilista, mentre l’auto è stata rimossa dal sottopasso.