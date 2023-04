Napoli, De Laurentis incontra i tifosi: pace fatta con gli ultras

Pace fatta tra i tifosi del Napoli e Aurelio De Laurentis. L’incontro privato con i capi ultras e i chiarimenti: “Noi siamo Napoli”.

Rapporti ricuciti tra De Laurentis e tifoseria. Lo ha fatto sapere lo stesso patron del Napoli, che ha condiviso una foto in compagnia dei maggiori esponenti della tifoseria partenopea. L’incontro tenutosi oggi in privato ha avuto esito positivo, e il numero 1 del club pare abbia sotterrato l’ascia di guerra. I tifosi torneranno a cantare in curva, proprio in vista del ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Milan.

Napoli, De Laurentis-tifosi pace fatta: incontro positivo

“Presidente e tifosi uniti per vincere” ha scritto Aurelio De Laurentis sui suoi canali social, nel postare una foto con i capi ultras del club: “Noi siamo il Napoli“. Il rapporto, apparentemente ricucito dunque tra il presidente del club e gli ultras, che mai sono andati totalmente d’accordo con il proprietario storico del Napoli.

Negli scorsi mesi, causa di questi dissidi, per De Laurentis la Prefettura aveva disposto addirittura la scorta. Poi la curva ha deciso di protestare non cantando allo stadio, durante le partite casalinghe. Dichiarazioni negli anni del presidente, sempre schietto e diretto, anche quando c’era da tutelare il club, decisioni spesso impopolari, hanno creato grandi crepe negli anni.

Dissidi che non si risolveranno certo in un pomeriggio, ma grazie alla discussione di oggi i tifosi torneranno a sostenere club e società proprio a ridosso del quarto di finale di Champions.

La notizia è stata condivisa da tutta la stampa locale con grande entusiasmo, e anche il presidente è intervenuto su Twitter, insieme ai tifosi in una foto di gruppo.

Napoli, i tifosi torneranno a cantare allo stadio

Una contestazione che aveva fatto storcere dei nasi, un silenzio che aveva fatto rumore. Proprio contro la partita di campionato Napoli-Milan la curva dei sostenitori partenopei aveva deciso di non cantare, di non intonare cori a sostegno della squadra, in protesta alla società.

Napoli siamo noi. Presidente e tifosi uniti per vincere! #ADL pic.twitter.com/FNlZTGffWp — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) April 15, 2023

La motivazione ufficiale era stata il caro biglietti, ma è una battaglia quella tra tifosi e Aurelio De Laurentis che va avanti come detto da tempo. Su Napoli però, dopo un momento in cui tutto sembrava girare storto, sembra essere tornato a splendere il sole. Dal rapporto ricucito tra ultras e patron – invocato anche dai calciatori in queste settimane – che torneranno a incitare i calciatori al ritorno tra i disponibili di Victor Osimhen.

Da quello 0-4 dunque contro i rossoneri, proprio in tempo per la gara di ritorno del Maradona (in programma martedì 18 aprile alle 21.00) gli azzurri pare abbiano messo a posto le cose, e il vento sembra essere finalmente girato. Per il ritorno dei quarti di finale il diavolo sarà accolto dunque da una vera bolgia.