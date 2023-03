Roma, agguato dal benzinaio a colpi di pistola: morto 51enne

By

Morto un uomo di 51 anni, ucciso a colpi di pistola a Roma in via dei Ciceri. L’agguato intorno alle 19:30, killer ancora in fuga.

Un uomo di 51 anni è stato ucciso nella serata di oggi a Roma, in zona Torpignattara. L’agguato avvenuto a un distributore di benzina, si cerca ancora il killer.

Roma, ucciso 51enne a Torpignattara: killer in fuga

Gli uomini della squadra mobile sono sul posto, mentre è caccia al killer. Un uomo di 51 anni Luigi Finzio è stato ucciso alle 19:30 di questa sera, 13 marzo, da diversi colpi di pistola. La vittima sarebbe morta sul colpo, mentre gli aggressori sono fuggiti. E’ l’ennesimo omicidio nella Capitale nel giro di pochi giorni. L’agguato è avvenuto in via dei Ciceri, in zona Torpignattara.

A Roma in pochi giorni sono stati tre gli omicidi, il primo venerdì a San Giovanni. La vittima era stata il noto chef Manuel Costa, Emanuele Costanza. Per il suo omicidio è stato arrestato reo confesso il 43enne Fabio Giaccio.