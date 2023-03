E’ morto Dick Fosbury, l’atleta che rivoluzionò lo stile del salto in alto

By

Addio all’inventore del “Fosbury Flop”, morto a 76 anni Dick Fosbury atleta di salto in alto che nel 1968 rivoluzionò la disciplina.

Mondo dell’atletica in lutto per la morte di Dick Fosbury. Il campione olimpico aveva rivoluzionato il salto in alto con il suo salto, di spalle. Da anni soffriva di linfoma, tumore che prende origine nel sistema linfatico: “E‘ morto nel sonno domenica mattina“.

Ci sono momenti nello sport rimasti inevitabilmente nella storia. Quel salto dando la schiena alla sbarra di Dick Fosbury alle Olimpiadi del 1968 in Messico è senza dubbio uno di quelli.

L’atleta statunitense è scomparso nella giornata di ieri all’età di 76 anni. Richard Douglas noto a tutti come Dick, nato in Oregon a Portland nel 1947, un’icona dell’atletica, una leggenda dopo quel momento a Città del Messico, il raggiungimento dei 2.24 metri che gli valse la medaglia d’oro e che lasciò milioni di spettatori senza parole.

Lo stile inventato, il Fosbury Flop appunto, venne poi pian piano adottato da tutti gli atleti anche se negli anni successivi non tutti si “convertirono” immediatamente, continuando a buttarsi di pancia sopra l’ostacolo. Nell’atletica moderna non vi è, chiaramente, un solo atleta che non utilizzi oggi il Flop, cadendo sulla schiena. Uno stile spesso criticato inizialmente, e anche incredibilmente ridicolizzato dai puristi.

Nello stesso periodo – fine anni ’60 – altri atleti americani iniziarono a “copiare” tale tecnica, ma senza raggiungere i clamorosi record di Fosbury che già da giovanissimo in età adolescenziale aveva iniziato a sperimentare con il salto in alto.

Dopo diversi tentativi era arrivato a perfezionare la tecnica, preceduta adesso dalla classica rincorsa a mezza luna.