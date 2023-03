Oltre 100 euro di bonus sulla pensione a chi non ha superato questi anni

Per chi arriveranno ben 100 euro di bonus sulla pensione, si tratta di un enorme vantaggio per alcuni cittadini italiani.

Vi sveliamo chi sono i cittadini italiani in pensione che presto potranno ricevere ben 100 euro sul cedolino. Si tratta di alcuni pensionati in possesso di determinati requisiti, in particolar modo relativi all’età anagrafica.

Bonus INPS, arrivano gli arretrati sulla pensione

La nuova Legge di Bilancio del Governo di Giorgia Meloni ha visto l’approvazione di numerosi emendamenti in favore dei cittadini italiani. Ad aver tratto maggiore vantaggio per via delle nuove riforme sono stati i pensionati, che finalmente potranno godere di alcune maggiorazioni sul cedolino dell’anno 2023.

I pensionati, infatti, sono stati alcune delle categorie maggiormente colpite dalla crisi, che ha provocato un grande aumento dei prezzi di generi alimentari, carburante e bollette. I pensionati, come tutti, devono far fronte a grosse spese, ma, non avendo un lavoro, non possono neanche correre ai ripari cercando di acquisire benefici retributivi in maniera autonoma.

Ed è così, quindi, che l’unica cosa che possono fare è affidarsi ai buoni propositi del Governo, che per questo 2023 ha pensato anche a loro.

I vantaggi per i pensionati sono enormi, ma non vengono erogati a tutti in maniera indistinta. Bisogna, infatti, appartenere a una precisa categoria anagrafica ed essere in possesso di determinati requisiti.

Si tratta di un vantaggio che potrebbe anche superare i 100 euro per alcuni cittadini. Per altri, invece, si potrebbe trattare di cifre più basse, ma pur sempre di aumenti che fanno gioia. Ma quali sono, nel dettaglio, questi aumenti che tantissimi pensionati ormai stanno attendendo da quando l’inflazione è arrivata alle stelle? Ecco che di seguito vi sveliamo tutti i dettagli.

Oltre 100 euro, ecco per quali cittadini

Ora l’INPS ha comunicato finalmente gli importi che verranno erogati a numerosi cittadini italiani. Il beneficio verrà accreditato sul conto in banca, o su qualsiasi altro conto corrente collegato al cedolino, nei prossimi mesi.

Il comunicato dell’ente di previdenza sociale è molto importante per i cittadini, perché chiarisce alcuni punti fondamentali riguardanti la mancanza di accredito in alcuni periodi del 2023: stiamo parlando dei mesi di gennaio, di febbraio e di marzo del 2023, durante i quali non è avvenuto quanto in molti tra i pensionati si aspettavano.

I cittadini, infatti, pensavano di dover ricevere alcune maggiorazioni sulla pensione, dovute all’aumento delle pensioni stabilito dal Governo. A causa della nuova legge di bilancio, però, le maggiorazioni non hanno fatto in tempo ad arrivare nei primi mesi dell’anno.

Proprio per questo, lo faranno nei prossimi mesi. A riceverle saranno tutti quei pensionati con età che non supera i 75: saranno loro, infatti, che percepiranno circa 27 euro totali; si tratta di 9 euro al mese.

Chi supera i 75 anni, invece, riceverà ben 102 euro di arretrati circa. Sono 34 euro al mese per le tre mensilità di cui vi abbiamo già parlato. Saranno loro, quindi, i cittadini che finalmente potranno beneficiare presto di questi aumenti davvero attesissimi da molti in tutto il Paese.