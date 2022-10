Il papà della bambina – un 33enne romano – è stato arrestato per produzione e cessione di materiale pedopornografico, violenza sessuale e adescamento di minore.

L’arresto è avvenuto al culmine di una perquisizione domiciliare, durante la quale gli agenti hanno rinvenuto diversi video degli abusi ripresi con il cellulare dell’indagato. Al momento è detenuto nel carcere di Regina Coeli a Roma.

Pedopornografia: arrestato un 33enne romano

Avrebbe abusato della figlia che non ha ancora compiuto due anni, dopodiché avrebbe condiviso i video di quell’orrore in una comunità pedofila di stampo internazionale. È l’accusa con cui questa mattina è stato arrestato un 33enne romano, ora detenuto nel carcere capitolino di Regina Coeli.

La polizia postale di Roma e Milano ha effettuato una perquisizione domiciliare nell’abitazione dell’indagato, durante la quale sono stati rinvenuti diversi video delle violenze inflitte alla bambina.

Stando a quanto riferito dagli agenti che hanno proceduto all’arresto, gli abusi – compiuti sempre tra le mura di casa – venivano ripresi con il l’iPhone e poi condivisi online.

L’avvio delle indagini

Quando hanno avviato le indagini, gli investigatori della polizia postale non avevano alcuna pista da seguire, a parte gli stessi file illeciti pubblicati e un nickname di fantasia dietro il quale si nascondeva il padre orco.

Sono state quindi avviate le indagini, che hanno confermato i sospetti degli agenti. La vera svolta è arrivata dopo circa 20 ore di controlli, quando, grazie al lavoro degli operatori più esperti, è stata scoperta la vera identità del pedofilo.

Durante le indagini, è emerso anche un tentativo di adescamento, da parte dell’uomo, nei confronti di un ragazzino di 15 anni. Oltre ai file originali registrati durante gli abusi e allo smartphone utilizzato per le riprese, sono stati trovati anche gli account utilizzati per inviare e richiedere materiale pedopornografico e per interloquire con le sue giovani vittime. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro, mentre l’indagato è stato condotto al carcere romano di Regina Coeli.

“Sia i poliziotti che i magistrati che hanno operato per la risoluzione del caso sono rimasti particolarmente colpiti dalla gravità delle condotte e dalla natura disumana dei crimini compiuti del genitore-orco – osserva la polizia – non era infatti mai capitato, fino a quel momento, di accertare, in un singolo caso criminale, tutti i possibili reati previsti dal Codice penale in materia di sfruttamento dei minorenni per la produzione di materiale pornografico”.

L’uomo è stato quindi arrestato per produzione e cessione di materiale pedopornografico, violenza sessuale e adescamento di minore.