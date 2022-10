Gegia, avete capito con chi sta? Lui 45 e lei 63 anni: bello e giovanissimo | FOTO

Gegia è la peperina concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip. Sapete con chi sta la ormai ex gieffina? Proprio con lui, un uomo bellissimo ma soprattutto tanto più giovane di lei.

Gegia, la polemica concorrente del Grande Fratello Vip è innamorata

Nata nel 1959 in Salento, da piccolina si trasferisce a Roma insieme alla famiglia. Il teatro e la recitazione, due delle sue passioni più grandi, le consentiranno di sfondare nel mondo dello spettacolo.

Prima però, Gegia si è dedicata agli studi. La donna ha conseguito ben due lauree importanti, una in Lettere e un’altra in Psicologia. Ancora oggi è iscritta all’albo degli psicologi.

In televisione l’abbiamo vista accanto a personaggi importanti del calibro di Renzo Villa, Raffaella Carrà e Loretta Goggi. Per un po’ di tempo la sua popolarità si è spenta, oggi però è tornata nuovamente a brillare, Gegia, grazie ad Alfonso Signorini che l’ha ripescata dal buio televisivo.

La concorrente del Grande Fratello Vip, prima eliminata del reality, è tra le più chiacchierate e discusse al momento, fuori e dentro la casa. Il suo comportamento per nulla corretto nei confronti di Marco Bellavia ha fatto sparlare di lei tutta Italia.

Nonostante ciò, però, Gegia continua ancora ad avere un seguito di fan piuttosto numeroso. Proprio nel bunker di Cinecittà si è aperta e ha confidato ai suoi coinquilini di essere innamorata: il suo lui è un giovane bellissimo, molto più piccolo di lei.

Chi è il bellissimo fidanzato della gieffina

Prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip, Gegia ha urlato ai quattro venti di essere innamorata. Il suo lui ha un nome, Mehmet, un giovane turco che le ha fatto perdere la testa.

Fino ad ora ci sono sempre stati dubbi sulla sua relazione. Tanti hanno parlato di un altro Mark Caltagirone come nel caso della Prati, ma a quanto pare, tale Mehmet esiste davvero. Parola di Alfonso Signorini.

Come si sono incontrati i due? A raccontarlo è proprio la gieffina. Ai suoi coinquilini ha confessato che lei e Mehmet si sono conosciuti in aeroporto. Gegia era diretta a Dubai ma durante uno scalo all’aeroporto di Istanbul ha incontrato alcune difficoltà con il personale aeroportuale ed ecco che il turco corre in suo aiuto: è stato un colpo di fulmine tra di loro.

Dopo 11 anni da single, Gegia perde la testa per un uomo. Lui è molto più piccolo di lei. Mehmet infatti ha 45 anni mentre Gegia ne ha 63, nonostante abbia detto al turco una bugia, cioè di avere 49 anni.

I due si sono poi iniziati a seguire su Facebook ma da quell’incontro in aeroporto non si sono mai più rivisti di persona. Sì a videochiamate, sì a messaggi e WhatsApp ma mai un incontro.

Ci sono ben 18 anni di differenza tra Gegia e Mehmet. Che cosa sappiamo sul conto di questo presunto fidanzato della gieffina? L’affascinante turco dovrebbe lavorare in cantiere edili come saldatore ma non sappiamo nient’altro.

Alfonso signorini ha promesso però di indagare e lo sappiamo che il conduttore non deluderà il suo pubblico. Intanto abbiamo però una prima, buona notizia: Mehmet esiste per davvero, per fortuna! Ed è anche bellissimo. Sguardo penetrante, capelli brizzolati e viso suadente, è uno spettacolo per chi lo guarda. Che colpaccio per Gegia!