Cannella, versala nelle piante del tuo giardino: i vicini moriranno di invidia

Ecco perché dovreste versare sempre la cannella nelle piante del vostro giardino. In questo modo i vicini moriranno di invidia.

Oggi vi sveliamo alcuni rimedi naturali ed efficaci per impiegare la cannella nella cura del vostro giardino. Le piante e i fiori ne beneficeranno.

In questo modo anche i vostri vicini di casa risulteranno invidiosi del vostro prato verde e florido. Questa sostanza aiuta il giardino non solo per la crescita rigogliosa delle piante, ma anche perché previene delle malattie ed elimina dei parassiti importanti.

Continuate a leggere il nostro articolo per scoprire per quale ragione dovreste versare sempre della cannella nel vostro giardino.

Perché mettere la cannella in giardino

Nonostante sia uno degli ingredienti più diffusi in cucina, non tutti sanno che questa sostanza può essere utilizzata per molti altri scopi utili, come la cura delle piante.

Grazie alle sue proprietà, non solo fornisce importanti nutrimenti alle piante, ma protegge anche dai parassiti.

Ad esempio, se hai usato strumenti di potatura sporchi e non igienizzati, devi aver infettato le parte della pianta in cui hai eseguito i tagli. Forse l’ha preso molto bene o forse ha preso l’infezione che si diffonde attraverso i tagli e rischia di compromettere la salute della tua bellissima pianta.

In questo caso usare la cannella è davvero una soluzione utile ed efficace. Applicarla favorisce la guarigione della pianta, potrebbe impedirne l’appassimento e l’insorgere dell’infezione grazie alla sua azione fungicida.

La cannella è anche un ottimo rimedio contro la ruggine e le infezioni fungine che colpiscono anche i fiori. Ne spargeremo un po’ sulla pianta per mantenere l’ambiente disinfettato, il che impedirà all’infezione di attaccarla.

La cannella tiene lontani anche i piccoli parassiti: basta metterne un po’ nel punto di ingresso, in questo modo impedirà loro di raggiungere le vostre belle piante e di ucciderle.

Ma sapevi che la cannella ha altri benefici per le vostre piante? Ti raccomandiamo di leggere il nostro testo per scoprire tutti quelli che puoi sfruttare.

Una deliziosa spezia utile per le piante

In tutto questo è anche un ottimo repellente naturale contro le zanzare, ho anche un po’ di polvere sui sassi e nella zona dove il giardino è illuminato da scacciare gli insetti.

Grazie al suo profumo intenso, la cannella tiene lontani i roditori in cerca di cibo dalle tue piante e dal tuo giardino. L’odore forte li confonderà, quindi eviteranno di avvicinarsi ai luoghi in cui hai messo la spezia.

Questa deliziosa spezia ha anche un’altra azione utile, infatti può usarla come un ormone radicante. Quando stai facendo crescere una pianta rampicante, applicale un po’ di cannella in polvere sullo stelo: questo stimolerà la crescita delle radici in un modo davvero incredibile.

Usandola come agente radicante, inumidisci estremità dello stelo e immergilo nella cannella in polvere: la sostanza stimolerà utilmente una nuova crescita.

E voi conoscevate questi metodi rivoluzionari per utilizzare la cannella? Pensate di utilizzarla per il vostro giardino oppure continuerete a usufruirne soltanto in cucina? Fatecelo sapere!