Saranno Roberto Sergio e Giampaolo Rossi, da lunedì, i nuovi vertici Rai dopo le dimissioni di Carlo Fuortes. Il nuovo tandem arriverà al vertice con i ruoli di nuovo amministratore delegato e di direttore generale.

Saranno Roberto Sergio e Giampaolo Rossi i nuovi volti della Rai. I due entreranno in società da lunedì, dopo le dimissioni di Carlo Fuortes, che passerà al San Carlo di Napoli al ruolo di direttore. Un valzer che ha, grazie alle mosse del governo, porterà i due nuovi dirigenti.

Sergio, manager della Rai dal 2004, negli ultimi anni si era messo alla guida della Radio, percorrendo la strada dell’innovazione con i giovani nel mirino. Rossi invece è un ex consigliere d’amministrazione Fratelli d’Italia. E’ stato il Consiglio dei ministri a nominare Sergio, che lunedì non appena sarà ufficiale la nomina chiamerà con sé il direttore generale alfiere del partito di Giorgia Meloni.

La prima sfida per il tandem, sarà subito relativa ai palinsesti estivi, da gestire in tempi molto rapidi per una stagione già alle porte e gli sponsor da incontrare a luglio.

Sergio e Rossi, chi sono i nuovi vertici Rai

Classe 1960, Roberto Sergio laureato in Scienze della Comunicazione e in Scienze Politiche arriva in Rai nel 2004, con una carriera in Sogni e dopo aver vestito i panni di vicedirettore generale della Lottomatica. In Rai inizialmente invece prende il ruolo di responsabile dei nuovi media, per tre anni, entrando anche in consiglio di amministrazione di Rai Click, Rai Cat e Rai Net. Nel 2012 diventa il presidente di Rai Way, per poi passare definitivamente alla Radio nel 2015, di cui diventa direttore nel 2017.

Dalla sua nomina, che avverrà lunedì, dipenderà anche quella di Giampaolo Rossi che diventerà il nuovo direttore generale. Anche lui nel consiglio della Rai dal 2018, è un fedelissimo di Giorgia Meloni.

Di recente, in un intervento all’evento agli Stati generali della cultura nazionale, Rossi ha fatto sapere che sarà suo il compito di garantire la pluralità delle narrazioni, e anche il “Principio della libertà“.

Nato a Roma, sei anni più giovane del collega, si laurea in Lettere all’Università Sapienza. Presidente di Rai Net, dirige alla Link Campus University il Master in Media Entertainment. Insegnia Teorie dei linguaggi cross-mediali a Napoli, ed entra nel consiglio di presidenza Confindustria Radio Tv. Rossi ha fatto discutere in passato anche per delle prese di posizioni nei confronti del Presidente Mattarella, in un blog mai più aggiornato ormai da 5 anni, nel quale si erano letti anche commenti pro Putin.