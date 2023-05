Mollette da bucato, usate così valgono oro: il segreto delle lavanderie italiane

Quanti usi ci sono per le mollette da bucato? Sono tantissimi e utilissimi per tutta la casa. Scopriamoli tutti quanti.

Gli usi delle mollette da bucato sono tantissimi, per questo motivo nessuno dovrebbe mai limitarsi alla sola funzione principale. Nella maggior parte dei casi vengono usate per stendere il bucato, ma in pochi sanno che con un pochino di scotch si può arrivare a trasformare questo strumento completamente. Come fare? Scopriamolo subito con l’aiuto degli esperti del fai da te.

Usi delle mollette da bucato: non solo per stendere

In pochi sanno che le mollette da bucato possono avere funzioni differenti, che siano nuove oppure vecchie – di colore neutro oppure colorato. È uno strumento completamente versatile, ricco di usi e trasformazioni di vario genere. Aiutano a mettere a posto il disordine e sono sempre pronte a regalare qualcosa di nuovo.

Quali sono gli usi delle mollette?

Possono diventare dei bellissimi porta strofinacci , mantenendo in ordine la cucina con grande cura. Come fare? Basterà un pezzo di scotch e un’asta di legno piatta per posizionarle in una zona della cucina a piacere. Subito dopo si possono appendere gli strofinacci, senza dover acquistare alcun appendino dedicato;

, mantenendo in ordine la cucina con grande cura. Come fare? Basterà un pezzo di scotch e un’asta di legno piatta per posizionarle in una zona della cucina a piacere. Subito dopo si possono appendere gli strofinacci, senza dover acquistare alcun appendino dedicato; Diventano delle bellissime calamite colorate per i bambini. In questo caso basta un minimo di manualità e anche della fantasia. Basterà avere dei magneti adesivi colorati, da applicare sul retro della molletta con la colla. In un paio d’ore si avranno a disposizione dei magneti colorati per far giocare i bambini o per appuntare quelli che sono gli impegni di ogni giorno;

Per chi ama cucinare con il vecchio mestolo di legno , spesso e volentieri potrebbe correre il rischio di bruciarsi completamente. Grazie alla molletta posizionata sul gancio si potrà prendere il mestolo senza bruciarsi e con molta comodità;

, spesso e volentieri potrebbe correre il rischio di bruciarsi completamente. Grazie alla molletta posizionata sul gancio si potrà prendere il mestolo senza bruciarsi e con molta comodità; In pochi sanno che si trasforma anche in un deodorante per auto. In questo caso si usano le mollette di legno unendo loro qualche goccia di olio essenziale. Poi si pinza al bocchettone dell’aria e si lascia profumare tutto l’ambiente;

Come portaspazzolino, una molletta è validissima. Basterà pinzare la molletta allo spazzolino in diagonale, per poi lasciarla in piedi. Così facendo si asciuga e non si devono spendere soldi aggiuntivi ;

; Con le vecchie mollette da bucato si creano anche dei pennelli particolari. Come fare? Basterà pinzare all’estremità di ogni molletta un oggetto differente e poi aggiungere dettagli sino a dare sfogo completo alla fantasia;

si creano anche dei pennelli particolari. Come fare? Basterà pinzare all’estremità di ogni molletta un oggetto differente e poi aggiungere dettagli sino a dare sfogo completo alla fantasia; Si potrà anche catalogare la posta in maniera rapida ed essenzial e, con delle scritte oppure suddividendola velocemente usando dei colori differenti;

e, con delle scritte oppure suddividendola velocemente usando dei colori differenti; Si possono usare anche per fare in modo che il sacchetto della spazzatura stia immobile, posizionando le mollette lungo il perimetro interessato.

Insomma, questo è uno strumento versatile e alternativo che con un solo tocco realizza qualcosa di unico e divertente.