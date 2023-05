Come sono andate le semifinali d’andata di Europa e Conference League

La settimana europea non è finita, non dopo il derby di Milano, lo spettacolo e il pareggio tra Real Madrid e Manchester City che ha lasciato tutto in discussione in vista del match di ritorno. Stasera, infatti, tocca a Roma e Juventus cercare di mettere bene le cose per accedere alla finale, ma davanti ci sono rispettivamente Bayer Leverkusen e Siviglia pronte a dare battaglia per lo stesso obiettivo. Allo stesso tempo, in Conference League, è impegnata un’altra squadra italiana, quella Fiorentina che allo stadio Artemio Franchi deve sfidare il Basilea. A chiudere il quadro ci pensano West Ham e Az Alkmaar.

Non sono notti per cuori pavidi, per chi vuole seconde chance o peggio per chi vive di rimpianti. Juventus e Roma, infatti, hanno la grande occasione di accedere alla finale di Europa League, o almeno di porre delle basi importanti in vista del ritorno, e non vogliono farsela sfuggire. Il problema di José Mourinho sono le tante assenze per infortunio, compresa quella di Paulo Dybala, mentre sulla Vecchia Signora pesa la scure di una nuova penalizzazione che il 22 maggio potrebbe pesare sul campionato bianconero ed escluderla dalle coppe. E poi i torinesi devono fronteggiare un Siviglia che è storicamente una delle squadre più complicate da fronteggiare nel torneo, anche perché è quella che ne ha vinte di più. Come non bastassero questi due confronti ad animare la serata, c’è anche la Conference League a cui dare conto e a una Fiorentina che, fino a questo momento, ha stupito tutti, ma ha anche dimostrato di meritare di arrivare fino a questo punto. Senza sottovalutare neppure l’altra semifinale, quella tra West Ham e Az Alkmaar, dopo che gli olandesi hanno eliminato anche la Lazio all’interno del loro percorso.

La Juventus riacciuffa allo scadere il Siviglia con Gatti. La Roma batte il Bayer Leverkusen in casa

Quando il gioco si fa duro, José Mourinho inizia a giocare. È questo che recitano la sua storia, le sue ambizioni personali, il contributo che dà ogni volta che si arriva a questo punto delle massime competizioni europee. Chi meglio di noi, in Italia, lo sa bene, visto quello che è riuscito a fare alla guida della Roma lo scorso anno e soprattutto il 2010 con l’Inter. Eppure, stasera la sfida contro il Bayer Leverkusen sembra sulla carta parecchio difficile, anche per via dei tanti infortuni, le assenze e la stanchezza che stanno vivendo i capitolini in questa parte di stagione. Per la Juventus non è comunque più semplice, visto che il Siviglia, anche quest’anno e nonostante i tanti problemi in Premier League, ha dimostrato di starci bene nel novero delle prime quattro e sa bene come si affrontano questo tipo di sfide. Ma andiamo nei dettagli delle partite e di quello che è successo questa sera.

JUVENTUS-SIVIGLIA 1-1 – Senza scuse e con l’obiettivo ben fissato in testa, la Juventus affronta il Siviglia tra le mura amiche con la necessità di strappare una vittoria che potrebbe essere decisiva per il superamento del turno, in attesa del ritorno. Per battere gli andalusi, Massimiliano Allegri decide di puntare sul suo solito 3-5-2 e con l’esperienza al primo posto. La linea difensiva, infatti, è composta da Danilo, Leonardo Bonucci e Alex Sandro. A centrocampo, invece, ci sono i titolarissimi con Juan Cuadrado e Filip Kostic sugli esterni, ma soprattutto Fabio Miretti, Manuel Locatelli e Adrien Rabiot al centro. Davanti, Allegri sceglie il duo tanto criticato, ma che tanto bene ha fatto in questa edizione dell’Europa League, formato da Angel Di Maria e Dusan Vlahovic.

La partita inizia a ritmi piuttosto lenti, con la Juventus che non forza, ma tenta di controllare il gioco e di mettere in campo le sue qualità fisiche e tecniche. Le prime potenziali occasioni da gol sono tutte bianconeri e arrivano soprattutto con Cuadrado su calcio piazzato, ma anche con le discese di Filip Kostic che, però, non portano immediatamente i frutti sperati. Gli ospiti tentano di rispondere con Bryan Gil e Lucas Ocampos, ma la Vecchia Signora si salva grazie agli interventi di Wojciech Szczesny e alla sua compattezza difensiva.

AL 17esimo, il portiere polacco deve effettuare un vero e proprio miracolo per mantenere il punteggio sullo 0-0. Sempre Ocampos si ritrova ad avere una grande opportunità in area piccola, ma viene neutralizzato dal portiere avversario. La Juventus tira un sospiro di sollievo e va avanti, con la certezza che serva di più per far male a questo Siviglia. Al 25esimo, sono ancora gli ospiti a macinare occasioni da gol: Ocampos si inserisce in area e tenta un tiro sporco e poco potente, ma che fa venire i brividi ai tifosi prima di finire a fondo campo. Sono solo le avvisaglie di quello che succederà di lì a poco: Youssef En Nesyri calcia centrale ed è una grande conclusione che non lascia scampo a Szczesny. Il punteggio si sblocca e non sono buone notizie per la Juventus che ora è in svantaggio. La reazione dei padroni di casa non arriva e, anzi, è ancora il Siviglia a impensierire la Vecchia Signora, prima con Ocampos e poi con En Nesyri, ma senza che arrivi il raddoppio.

Al 34esimo, il numero di tiri in porta per parte è 0 contro 4, segno di come gli andalusi stiano legittimando il loro vantaggio e, al contrario, i torinesi abbiano bisogno di tanto altro per raggiungere un risultato positivo. Un minuto dopo, però, arriva una brutta notizia per Mendilibar: l’allenatore è costretto a sostituire Ocampos, uno dei migliori in campo fino a quel momento, infortunato. Al suo posto entra Gonzalo Montiel. Sul finale di primo tempo, la musica non cambia comunque, con Jesus Navas che tenta di sfondare, ma non trova il pertugio giusto per concludere. Il Siviglia impressiona per la manovra che manda a vuoto la Juventus e per la qualità in campo, ma soprattutto per l’intensità che riesce a esprimere in tutte le varie fasi della partita. Al 39esimo, ha un’altra grande occasione anche Ivan Rakitic: il centrocampista croato sfodera un’ottima conclusione dalla distanza, ma Szczesny è pronto e respinge. Al 43esimo, arriva anche la prima ammonizione della partita: Adrien Rabiot si vede sventolare un cartellino giallo sopra la testa dopo un intervento piuttosto ruvido.

Nel secondo tempo, la Juventus prova a mettere sotto pressione gli spagnoli, ma trovando veramente pochi spazi e riuscendo raramente a mettere in difficoltà gli avversari. La manovra è soprattutto orizzontale e si fa sentire l’aggressività del Siviglia che interviene in maniera molto dura su ogni pallone. In più, i centrocampisti di Allegri avanzano raramente e non riescono a mettere in costante apprensione gli avversari. Una piccola svolta è costituita dall’ingresso in campo di Paul Pogba. Il francese gioca ogni possesso con estrema tranquillità e classe, supera avversari e tenta di costruire occasioni da gol. All’83 si perdono alcuni minuti per un controllo Var dopo un intervento scomposto in area di rigore da parte del Siviglia: nonostante le proteste della Juventus, tutto termina con un nulla di fatto e Allegri furioso. Al 93esimo la Juventus ha una grande occasione: Arkadiusz Milik in area di rigore temporeggia troppo e non trova la via del gol, con Federico Chiesa tutto solo alla sua sinistra. Il pubblico, intanto, continua a protestare per una serie di azioni che reclamavano il rigore. Gli attacchi finali sono tutti in mano alla Juventus, con Samuel Iling-Junior che entra in campo e trova una buona iniziativa sulla destra. Il Siviglia soffre e si rintana nella sua area di rigore, ma alla fine la Juventus trova la via del gol.

Su azione da calcio d’angolo, Pogba spizza e sul secondo palo arriva Federico Gatti a spingere il pallone in porta. È sicuramente un risultato diverso dalla sconfitta e per stasera va bene così, dato che fino a pochi attimi prima del 97esimo il punteggio era di sconfitta. Il ritorno sarà sicuramente difficile da affrontare, ma la Juventus stasera si è regalata una speranza.

ROMA-BAYER LEVERKUSEN 1-0 – Mourinho stringe i denti e arriva alla semifinale di Europa League con le forze contate, ma soprattutto con l’assenza di Paulo Dybala, che non riesce a recuperare per il big match. Davanti a Rui Patricio regolarmente tra i pali, ci sono Gianluca Mancini, Bryan Cristante e Roger Ibanez. Anche a centrocampo, la coperta è corta con Zeki Celik a destra, Leonardo Spinazzola a sinistra e in mezzo Edoardo Bove, Nemanja Matic e Lorenzo Pellegrini. In attacco, con Dybala che può essere della partita, ci sono Tammy Abraham e Andrea Belotti.

Le tante assenze che patisce la squadra di Mourinho si fanno subito sentire. L’inizio del Bayer Leverkusen, infatti, è parecchio aggressivo e mette alle strette i padroni di casa con triangolazioni nello stretto, l’intento di giocare in avanti e tanta qualità. La prima vera occasione del match arriva al primo minuto quando Robert Andrich calcia verso la porta avversaria, ma non riesce concretamente a impensierire Rui Patricio. Al sesto, invece, è bravissimo Florian Wirtz a incunearsi tra i centrali della Roma e va al tiro da buona posizione con il pallone che fa la barba al palo e termina sul fondo. I giallorossi tentano, però, di reagire immediatamente e iniziano a schiacciare i tedeschi della metà campo, cercando di sfondare soprattutto a sinistra, dal lato di Spinazzola che sembra particolarmente ispirato.

Al 19esimo, c’è la prima grande occasione per la Roma. Roger Ibanez svetta su azione da calcio piazzato e colpisce di testa, ma trova la risposta di Lukas Hradecky che si allunga e spinge il pallone all’esterno con un grande intervento. I giallorossi continuano ad attaccare e sfondano più volte fino al limite dell’area di rigore, ma prima Matic e poi Spinazzola non riescono a trasformare in veri e propri assist i palloni che hanno a disposizione, chiusi dalla retroguardia tedesca. Al 25esimo, c’è un altro grande problema per Mourinho: Celik cade malissimo a terra e la sensazione è che debba abbandonare subito il campo. In realtà, dopo il grande spavento, si rialza e torna regolarmente sul terreno di gioco. Al 29esimo, Belotti finisce a terra dopo un contatto in area di rigore, ma la spinta non è ritenuta sufficiente dall’arbitro per assegnare il penalty. Il Bayer, in questa fase, cerca di fare male soprattutto in contropiede, ma difficilmente sorprende la linea della Roma. Al 34esimo, i tedeschi devono fare a meno di un calciatore importante per i loro equilibri: Odilon Kossounou non ce la fa dopo un duro contrasto di gioco e viene sostituito da Mitchel Bakker.

La partita inizia a perdere di intensità, anche per consentire alle due squadre di rifiatare, ma il Leverkusen sembra costretto a fare a meno di un altro titolare: Jeremie Frimpong, infatti, finisce a terra e pare molto dolorante, ma poi si rialza e torna in campo. Nessuna delle due squadre riesce a prevalere sull’altra, con tante occasioni che si spengono sul fondo o in cui prevalgono le rispettive difese. Gli ultimi assalti della Roma sono affidati a Bove, uno dei più pimpanti nello scacchiere di Mourinho, che conquista un buon calcio d’angolo. Di testa svetta Belotti, ma il pallone finisce dritto tra le mani di Hradecky.

All’inizio del secondo tempo, il Bayer interpreta la partita con molta aggressività, rimediando in poco tempo diverse ammonizioni. Al 63esimo, però, la partita cambia e in maniera netta per gli uomini di Mourinho che passano in vantaggio. Abraham serve un grande assist a Bove che non sbaglia e segna un gol pesantissimo per gli equilibri della qualificazione. Da qui in poi la Roma sembra prendere il totale controllo della partita, ma deve subire anche la pressione del Leverkusen che ovviamente cerca di buttarsi in avanti per pareggiare il risultato. Al 76esimo entra in campo anche Paulo Dybala, assente illustre nel resto della gara per l’infortunio da cui non riesce a recuperare. All’88esimo, i tedeschi vanno vicini a pareggiare il risultato: Frimpong va a pochi centimetri dal gol, ma il suo tentativo viene salvato. Nonostante gli assalti degli ospiti, l’arbitro fischia tre volte e decreta una vittoria fondamentale della Roma.

Sconfitta pesante per la Fiorentina in Conference League. Il West Ham vince in casa

Ma non c’è solo l’Europa League, perché la Fiorentina è pronta a giocarsi l’appuntamento con il destino per tentare di accedere alla finalissima di Conference, dopo aver già staccato il pass per quella di Coppa Italia, dove se la vedrà con l’Inter. Occhio anche al West Ham che deve vedersela con l’Az Alkmaar, la squadra che ha eliminato la Lazio. Ecco come sono andati i due match.

FIORENTINA-BASILEA 1-2 – La Viola ha tutta l’intenzione di far valere il fattore casalingo e di portare avanti il sogno di conquistare la Conference League che, per le ultime prestazioni nella competizione, non sembra affatto un miraggio. I toscani, quindi, approcciano decisamente meglio alla partita e iniziano a dominare il gioco come successo molte volte in questa stagione. La manovra dei ragazzi di Vincenzo Italiano paga e arriva la rete del vantaggio già al 23esimo a firma del solito Arthur Cabral. Nel secondo tempo, però, la musica cambia e il Basilea si getta in avanti per pareggiare i conti. Alla fine, gli svizzeri riescono nell’intento e trova una rete di Diouf al 71esimo. Al 92esimo arriva anche la beffa finale, quando Amdouni in area realizza con grande freddezza e firma l’1-2. Oltre che una beffa, si tratta anche di un risultato pesante e che mette il Basilea ormai a pochi passi dalla finale e la Fiorentina decisamente più lontana.

WEST HAM-AZ ALKMAAR 2-1 – La seconda semifinale di Conference League si gioca tra un West Ham che in Premier League è 15esimo, e fa male perché solo dalla vittoria del titolo potrebbe passare un ritorno in Europa per l’anno prossimo, e anche quella della seconda competizione Uefa, e l’AZ Alkmaar, che invece in Olanda sta facendo bene, è quarto e potrebbe tornare anche il prossimo anno nel torneo che ha visto trionfare la Roma l’anno scorso, e ha battuto la Lazio, agli ottavi di finale quest’anno.

È una gara tra chi ha motivazioni e chi ne ha di più, questa. È il calcio inglese, anche se l’allenatore degli hammers è scozzese, che sfida quello olandese, è una semifinale che si gioca al London Stadium, che però si gela al 42esimo, quando Tijjani Reijnders, uno che l’ultimo gol lo aveva fatto il 14 gennaio, olandese anche lui, ma rimasto a casa per i Mondiali, su assist di Myron van Brederode, tirata una sassata dalla distanza e fa lo 0-1. Ricevuta la botta, però, i padroni di casa continuano a macinare gioco, che si trasforma nell’1-1 dal dischetto con Mohamed Said Benrahma che non sbaglia. È il 67esimo, e la gara ora si fa ancora più interessante. In nove minuti, in effetti, galvanizzato anche dal pubblico, il West Ham sorpassa l’AZ con Michail Antonio che si trova al posto giusto al momento giusto. Perché quando la palla gli arriva sui piedi, non fa che quello che ogni giocatore dovrebbe fare in area avversaria: la spedisce in rete. La sensazione nei minuti finali è che gli inglesi vogliano a tutti i costi mettere un po’ distanza, anche per andare in Olanda, la settimana prossima, con il cuore un po’ più leggero, nonostante la squadra di Pascal Jansen, che è nato a Londra, tra l’altro, abbia saputo ribaltare risultati peggiori, e anche durante le partite stesse, ne sa qualcosa soprattutto Maurizio Sarri.

E quindi, con il 2-1, non c’è nessuna ipoteca per quel traguardo, quel sogno del 7 giugno. C’è un altro appuntamento, la settimana prossima sempre alla stessa ora, per guadagnarsela, e magari anche provare a vincerla.