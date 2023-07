Quando il surfista intravede quell’ombra sotto di sé è già troppo tardi per fuggire

Quanto accaduto ad un surfista ha dell’incredibile, appena intravede sotto di sé l’ombra è già tardi per scappare. Vediamo cosa è successo al surfista mentre stava praticando surf!

Il terrificante video dell’orca assassina che si dirige verso il surfista ha scatenato ira e paura. Il surfista stava praticando surf in mare quando all’improvviso un’orca lo ha come preso di mira e lo ha inseguito. La paura ha assalito il surfista, che ha capito che l’orca mirava proprio a lui. Vediamo come è andata a finire!

Chi è l’orca assassina

L’orca assassina è detta così perché è un predatore marino che si nutre di pesci per vivere. Questa espressione è ampiamente utilizzata nel mondo anglosassone, per via di una leggenda del XVIII secolo, che i marinai spagnoli hanno tramandato oralmente.

Pare che nel 1700 i marinai imbarcati sui balenieri spagnoli assistettero personalmente alla caccia alle balene perpetrata dalle orche marine. Per questo motivo da allora le orche vennero denominate orche assassine.

Le scene erano talmente drammatiche che i balenieri spagnoli non dimenticarono quello che videro e l’evento venne tramandato di generazione in generazione. Nel caso del surfista inseguito dall’orca, ovviamente aveva paura perché è nota come predatore, quindi è normale che voleva sfuggire a quella situazione.

Il surfista non crede ai suoi occhi

Nel video si vede perfettamente che il surfista non crede ai suoi occhi quando scopre che l’animale che si avvicina è l’orca assassina. Sul blu del mare spiccano le macchie bianche dell’orca e questo dettaglio permette al surfista di capire che ha sotto di sé l’enorme predatore.

L’uomo ha sicuramente pensato che le cose potevano mettersi male, tuttavia l’orca non lo attacca e si sta solamente avvicinando. L’animale, che era grande e grosso, ha inseguito il surfista e lo ha quasi circondato con la sua presenza. Da un lato e dall’altro l’animale ha girato intorno al surfista, costringendolo quasi a stare in uno stesso punto, col pericolo che lo potesse attaccare.

Nel video si vede che l’uomo cerca di arrivare alla corsa per poter togliersi da quel punto, ma non può farlo perché vicino ad essa nuota l’orca assassina. L’animale si muove con delle giravolte proprio nel punto in cui si trova la lunga corda con il triangolo all’estremità, al quale dovrebbe agganciarsi il surfista per esse trainato.

L’orca ha inseguito l’uomo

Nonostante sembra che l’orca assassina insegua il surfista, in realtà è come se volesse giocare. Infatti, di solito l’orca non attacca l’uomo mentre è in acqua, cosa che non tutti sanno. Quindi, quando succedono queste cose, è consigliabile non alterarsi e fare finta di non avere paura.

Ha mantenuto il controllo di sé e ha continuato a muoversi in acqua senza disturbare l’orca. Lei, dal canto suo, ha fatto in modo che ad un tratto la corda era libera e il surfista ha potuto agganciarsi alla maniglia per essere trainato dal piccolo barchino che lo accompagnava in questa esperienza.

Invece, cosa sarebbe successo se il surfista fosse saltato dalla tavola e si fosse messo a nuotare per raggiungere la riva? O peggio ancora, cosa sarebbe successo se avesse cercato di infastidire l’orca, magari con qualche oggetto? Diciamo che non possiamo saperlo, ma conoscendo le reazioni dell’orca è probabile che lo avesse raggiunto in pochi attimi.

Anche se molti non lo sanno, le orche sono animali molto intelligenti, ma sono anche propense alla vendetta. Per questo se vengono attaccate rispondono e in questo caso le cose possono finire molto male.

Se vi capita di ritrovarvi a tu per tu con un’orca assassina fate come l’uomo, state calmi e non adiratevi e cogliete il momento opportuno per fuggire.