Robbie Coltrane: le cause della morte della star di Harry Potter

Tutti gli amanti del cinema sono rimasti basiti dalla notizia della morte di Robbie Coltrane, il leggendario Hagrid nella saga di Harry Potter. Ora sono state svelate le cause della morte, ecco cosa è successo.

L’attore scozzese Robbie Coltrane, che tutti hanno amato per la sua interpretazione di Hagrid in Harry Potter, è venuto a mancare il 14 ottobre.

Il mondo cinematografico intero ha pianto la sua scomparsa improvvisa, soprattutto perché negli anni è entrato nel cuore di tutti ed era diventato ormai, come tutti gli interpreti della saga, una vera leggenda. Ora, sono state svelate le cause della morte.

Com’è morto Robbie Coltrane, le cause del decesso

Hagrid ha lasciato definitivamente la scuola di Hogwarts: Robbie Coltrane, il suo interprete, è morto all’età di 72 anni il 14 ottobre, lasciando tutti i suoi fan con il cuore spezzato.

Non sono state svelate subito le cause della morte, ma sabato 22 ottobre il Sunday Mail ha rivelato pubblicamente com’è deceduto l’attore.

Otto giorni dopo la sua morte, al Forth Valley Royal Hospital di Larbert, in Scozia, il giornale ha riferito che Robbie Coltrane soffriva di sepsi, un’infezione all’apparato respiratorio inferiore, oltre che di diabete di tipo 2, tutti problemi legati a una condizione di forte obesità.

Ha avuto un blocco cardiaco il 14 ottobre, segnalato dalla sua ex moglie, l’istruttrice di pilates Rhona Gemmel.

Una vera e propria tragedia, che ha colpito il mondo cinematografico internazionale, dove Robbie era entrato a gamba tesa non solo per Harry Potter, che l’ha reso famoso in tutto il mondo, ma anche per tanti altri ruoli che portava avanti grazie alla sua passione per la recitazione.

La vita di Robbie Coltrane, i messaggi di amore dei suoi colleghi

Robbie Coltrane ha lasciato un’eredità molto forte nel mondo del cinema: attore, comico e autore scozzese, ha raggiunto la sua fama grazie alla saga di Harry Potter, per la quale venne scelto nel ruolo di Hagrid.

Sicuramente, Hagrid è stato uno dei personaggi più amati della saga: un mezzo gigante buono, dal cuore d’oro, amico di Harry e figura molto importante per tutti i ragazzi della scuola di Hogwarts.

L’interpretazione di Coltrane rimarrà negli annali del cinema e come lui stesso disse nel documentario per i 25 anni della saga, nonostante la sua scomparsa il suo personaggio lo farà vivere per sempre.

Ma Robbie già a 20 anni iniziò a recitare, a mettere in pratica la sua passione in ruoli comici, facendosi chiamare solo Coltrane. Ha debuttato a teatro, in diverse pièce teatrali, e poi ha cominciato a lavorare al cinema in film come Flash Gordon.

Negli anni ’90, poi, ha interpretato il ruolo di psicologo forense Dr. Edward “Fitz” Fitzgerald nella serie TV Cracker, per la quale ha ricevuto tre premi BAFTA.

Dal 2001 al 2011, come tutti sanno bene, è entrato a far parte della famiglia di Harry Potter, scelto proprio dall’autrice dei romanzi J.K. Rowling, che lo vedeva perfetto per il ruolo.

I suoi colleghi e amici sono rimasti davvero spiazzati dalla grossa perdita, quando è stata annunciata la morte di Robbie Coltrane.

Sono stati, infatti, tantissimi i messaggi pubblicati sui social, da Daniel Radcliffe, interprete di Harry Potter, a Emma Watson, volto di Hermione, Tom Felton, che interpretava Draco Malfoy, e tanti altri.

Tutti hanno ricordato il suo buon cuore, la sua simpatia e il fatto che sul set Robbie Coltrane era davvero il loro Hagrid, un omone buono che rendeva tutto più bello.