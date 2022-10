Cremonese-Sampdoria, a caccia della prima vittoria in stagione

Riflettori accesi sul Giovanni Zini di Cremona dove questa sera Cremonese e Sampdoria si sfideranno in uno dei posticipi previsti nell’undicesima giornata di Serie A.

Blucerchiati e grigiorossi sono al momento le ultime due della classifica e le uniche squadre a non aver ancora mai vinto in questa stagione.



L’addio di Giampaolo e l’arrivo di Stankovic per il momento non ha portato i risultati sperati in casa blucerchiata, la Sampdoria continua a faticare in zona offensiva concedendo tanto ai propri avversari.

Dopo 10 giornate di campionato la classifica è impietosa: 3 punti conquistati, 0 vittorie, 5 gol fatti e ben 18 subiti.

Delle tre neopromosse la Cremonese è sicuramente quella che sta riscontrando maggiori difficoltà ad ambientarsi in Serie A.

Ai ragazzi di Alvini non mancano le buone prestazioni ma i risultati, in queste prime giornate infatti spesso i lombardi sono usciti dal campo tra gli applausi, quasi sempre però senza punti.

La sfida delle 18:30 diventa così fondamentale per il futuro di Alvini e Stankovic, chiamati a risollevare due club che per motivi diversi rischiano di affondare definitivamente già a fine ottobre.

Il match sarà arbitrato da Maresca.

Cremonese con il 4-2-3-1, Dessers è l’unica punta

Solito modulo offensivo per la Cremonese che proverà a conquistare la prima vittoria stagionale spinta dall’affetto e dal calore del proprio pubblico.

Carnesecchi in porta con Sernicola, Bianchetti, Lochoshvili e Valeri a comporre la linea difensiva.

Ascacibar e Castagnetti saranno i due registi, dietro all’unica punta Dessers agiranno Felix, Pickel e Okereke.

Meitè rimarrà in ballottaggio fino alla fine per una maglia da titolare a centrocampo, Hendry dovrebbe partire dalla panchina.

Modulo a specchio per la Sampdoria che si aggrappa alle giocate di Sabiri

Stankovic mette in campo tutta la qualità a disposizione della rosa per provare a conquistare la prima vittoria in campionato.

Audero confermato tra i pali con Augello, Colley, Ferrari e Bereszynski in difesa, Rincon e Villar in mediana, Djuricic, Sabiri e Gabbiadini dietro all’unica punta Caputo.



Rimangono due i ballottaggi aperti in casa blucerchiata, Stankovic non dovrebbe rinunciare a Sabiri con Leris che partirà dalla panchina.

In cabina di regia il favorito rimane Villar con Verre pronto a subentrare a gara in corso.

Cremonese-Sampdoria, statistiche

La Sampdoria è rimasta imbattuta in 11 delle 12 sfide in Serie A contro la Cremonese, tenendo la porta inviolata in sei occasioni.

L’ultima volta che le due squadre si sono affrontate i blucerchiati vinsero per 2-0, era il gennaio del 1996.



La Cremonese viene da due sconfitte consecutive in casa in Serie A, i grigiorossi non hanno mai perso tre sfide casalinghe consecutive nel massimo campionato.

Queste sono le uniche due squadre del nostro campionato ancora senza vittorie dopo 10 giornate.