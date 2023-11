Rivolta al carcere Malaspina di Caltanissetta

Una trentina di detenuti si sono barricati in un’ala del penitenziario per protestare contro le condizioni di detenzione.

La rivolta è tuttora in corso e sul posto sono arrivate diverse pattuglie di carabinieri e polizia.

Rivolta nel carcere di Caltanissetta

Rivolta nel carcere Malaspina di Caltanissetta. Circa trenta detenuti si sono barricati in un’ala del penitenziario per protestare contro le condizioni che si trovano all’interno del carcere. A dare manforte agli agenti di polizia penitenziaria sono intervenute pattuglie della polizia e dei carabinieri. La protesta è tuttora in corso. Sul posto è presente anche il magistrato di sorveglianza. Al momento non si registrerebbero feriti.

Notizia in aggiornamento.