Incidente in A1: morta una ragazza di 21 anni, grave il padre

Incidente in A1: morta una ragazza di 21 anni

Grave incidente intorno alle 14 di questo pomeriggio lungo l’autostrada Milano-Napoli. Una ragazza di 21 anni è morta e il padre è ricoverato in gravi condizioni. Alla guida dell’auto c’era il padre della vittima, mentre la giovane era seduta sul sedile del passeggero. Per cause ancora in corso di accertamento, l’auto -una Ford Fiesta – si è ribaltata, finendo poi contro il guard-rail, che ha infilzato la vittima. Per la 21enne non c’è stato nulla da fare.

Sul posto, insieme alla Stradale sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco. Il traffico è proseguito su due corsie, creando circa dieci chilometri di coda.