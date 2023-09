L’aggressione costata la vita a Yuri Urizio è avvenuta nella notte tra il 12 e il 13 settembre in viale Gorizia, a Milano.

Il giovane, originario di Como, è morto dopo due giorni di agonia in ospedale. In carcere, accusato del delitto, un 28enne tunisino, irregolare in Italia, che ha riferito di aver agito per difendere una donna dalla vittima, che – a suo dire – la stava importunando. Una versione ancora tutta da verificare, anche se – come riferisce l’Ansa – pare che la testimone dell’omicidio sia stata individuata dalle forze dell’ordine.

Ricoverato in coma al Policlinico di Milano, il 23enne è morto dopo due giorni di agonia. La versione del presunto killer dovrà essere confermata dagli inquirenti, che stanno indagando per far luce sulla vicenda.