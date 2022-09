Rivelazione Totti, Ilary aveva un altro uomo: “Non ho tradito per primo”

Francesco Totti è tornato a parlare della sua rottura con Ilary. La rivelazione sul tradimento: “Non sono stato io il primo. Aveva un altro”.

Durante una recente intervista, Francesco Totti ha ammesso di aver spiato nel cellulare della moglie, scoprendo la relazione con un altro uomo. Il pupone torna sulla crisi che ha portato al divorzio: “Per i figli si andrà per avvocati”.

Totti torna su crisi con Ilary: “Ho trovato dei messaggi”

A pochi mesi dall’ufficialità della rottura, è stato Francesco Totti in una recente intervista a chiarire alcuni dettagli sulla fine del suo matrimonio con Ilary.

Si è molto discusso sulla vita privata dell’ex capitano della Roma, finita in piazza in pasto al pubblico secondo alcuni con troppa ferocia, secondo altri invece naturale conseguenza delle azioni della coppia Vip per antonomasia del nostro mondo del gossip.

E nelle pagine della cronaca rosa in effetti, soprattutto nei primi anni, la leggenda della Roma e l’ex letterina ci hanno a dir poco sguazzato. Chi si sposa in diretta nazionale su Sky, è probabilmente destinato anche a divorziarci in diretta nazionale.

La figuraccia alla fine della storia dunque, non sembrano averla fatta i siti di gossip nel riportare allora le prime voci di crisi – smentite tra video social al limite dell’imbarazzante, e interviste programmate su Verissimo – visto che quelle non si sono poi dimostrate “fake news”, per citare lo stesso Totti.

Insomma, adesso, a mente fredda, Francesco ha rilasciato addirittura una lunga intervista piena di dettagli sulla sua crisi, sul divorzio, puntando il dito contro Ilary, e raccontando ogni minimo dettaglio degli inizi delle frizioni.

Francesco Totti contro Ilary: “E’ stato uno choc”

L’intervista al Corriere della Sera di Francesco Totti, ha tanto il sapore fanciullesco del “ha cominciato prima lei”. Dall’odio per giornalisti e fake news, dalle smentite e dalla richiesta di privacy per proteggere faccia e famiglia (ma soprattutto faccia), siamo giunti alle rivelazioni dei primi tradimenti direttamente sulle colonne dei maggiori quotidiani nazionali.

Dov’è finita la voglia di tutelare la famiglia? Francamente la privacy della coppia, e di tutti quelli vicini a essa, non pare per nulla salvaguardata da tali affermazioni.

Totti, nel dettaglio, ha raccontato al Corriere di non essere stato il primo a tradire. Senza lasciar intendere, ma entrando nello specifico di come, lo scorso settembre, fosse stata Ilary a iniziare il valzer dei tradimenti.

Una voce, arrivata all’orecchio del bimbo de oro, poi controllata dallo stesso Totti andando a controllare – spiare – il cellulare della moglie. “Non sono stato io il primo a tradire”, poi sottolinea, rimarcando il fatto di essere rimasto scioccato dall’aver appreso la notizia che Ilary avesse un altro uomo. I fatti risalgono allo scorso settembre, ma la relazione di Totti con Noemi Bocchi non ci ha messo poi così tanto a decollare.

Lo stesso ex 10 romanista ha ammesso che con la nuova fidanzata, la relazione è cominciata dopo Capodanno, per poi intensificarsi lo scorso marzo. Ma anche per la questione figli, Francesco ha puntato il dito e ha dichiarato che si andrà per avvocati, per la divisione della casa e per affidamento, ma non per suo volere.