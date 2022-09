Brasile: un bolsonarista accoltella un seguace di Lula

Brasile: l’omicidio, avvenuto nello stato del Mato Grosso tre settimane prima delle elezioni, fa temere che la violenza segnerà la campagna elettorale che vede contrapporsi Lula e Bolsonaro.

La campagna elettorale in Brasile è ancora una volta macchiata di sangue. Una discussione politica ha portato a un omicidio in una zona rurale dello Stato del Mato Grosso, nell’interno del Paese. Secondo le informazioni raccolte dalla stampa locale della Polizia civile, Rafael Silva de Oliveira, 24 anni e sostenitore del presidente Jair Bolsonaro, ha accoltellato a morte Benedito Cardoso dos Santos, 44 anni e seguace di Lula da Silva, dopo un l’accesa discussione sulla politica è sfuggita di mano mercoledì scorso.

La campagna elettorale in Brasile è ancora una volta macchiata di sangue

La polizia non ha dubbi sulla motivazione politica dell’omicidio. “Ciò che ha portato al delitto è stata un’opinione politica divergente: la vittima difendeva Lula, e l’autore, difendeva Bolsonaro”, ha spiegato il questore della Polizia civile, Víctor Oliveira. Tutto è iniziato in una fattoria rurale della città di Confresa, dove i due hanno lavorato insieme tagliando legna da ardere.

Nella notte del 7 settembre, giorno dell’Indipendenza del Brasile, segnato da massicce manifestazioni a favore di Bolsonaro, i due hanno iniziato a litigare, alzando i toni fino a quando Dos Santos ha preso a pugni Oliveira in faccia e lo ha minacciato di morte. I due hanno lottato e il più giovane è riuscito ad impadronirsi del coltello. Ha accoltellato la vittima alla schiena, al collo e alla testa.

Con il suo collega morente si è recato in una capanna vicina, dove ha preso un’ascia e lo ha finito con un taglio sul collo. In seguito l’autore del delitto nascose le armi e si recò a piedi nella città di Confresa in cerca di un ospedale, visto che aveva anche ferite alla testa e alle mani. In ospedale ha raccontato di aver subito una rapina, ma quando è stato trasferito in questura ha finito per confessare il delitto.

Immediato l’arresto e ora si trova in carcere accusato di un reato classificato in Brasile come “omicidio con movente maldestro e crudele”. Il giudice che ha deciso di tenerlo in carcere, Eduardo Bezerra, ha affermato nella sua decisione che l’intolleranza “non dovrebbe e non sarà ammessa, a rischio di tornare a tempi barbari”. L’omicidio del Mato Grosso è un nuovo episodio che accresce il timore che violenze tra i sostenitori dei favoriti segneranno la campagna elettorale per le elezioni del 2 ottobre.

Se nessuno ottiene la maggioranza dei voti validi, ci sarà un secondo turno il 30 ottobre

Se nessuno ottiene la maggioranza dei voti validi, ci sarà un secondo turno il 30 ottobre. A luglio, un sostenitore di Bolsonaro ha ucciso a colpi di arma da fuoco un tesoriere del Partito dei Lavoratori (PT) durante la sua festa di compleanno, che aveva come tema principale un omaggio a Lula. E la scorsa settimana un’altra discussione politica in una chiesa evangelica si è conclusa con un sostenitore dell’ex presidente ferito da un proiettile.

L’ex presidente Lula ha twittato dopo aver appreso del nuovo omicidio che “l’intolleranza ha preso un’altra vita. Il Brasile non merita questo odio che si è instaurato nel Paese”. Lula, favorito in tutti i sondaggi prima delle elezioni, è stato questo venerdì a un incontro con gli evangelici, a São Gonçalo, alla periferia di Rio. Poco prima che salisse sul palco, c’è stata una rissa ai cancelli del centro sportivo dove si stava svolgendo l’evento.

Un gruppo di sostenitori di Lula ha aggredito un bolsonarista che è passato con la sua auto nelle vicinanze e, secondo testimoni, stava provocando i manifestanti. L’intero veicolo era rivestito di montaggi che mostravano Lula dietro le sbarre. Ci fu una rissa generalizzata, il bolsonarista finì con una parte del viso sanguinante e dovette intervenire la polizia. La tensione si fa sentire nell’ambiente.

Le misure di sicurezza durante gli eventi della campagna elettorale di Lula, con archi di metal detector o recinzioni ad alta protezione, non sono state viste in altre elezioni. Sia Bolsonaro che Lula indossano spesso giubbotti antiproiettile alle loro manifestazioni. E la sicurezza di quest’ultimo, che era già uno dei principali grattacapi della sua squadra di campagna, è stata rafforzata dopo l’attacco contro la vicepresidente argentina, Cristina Fernández de Kirchner.