Bollette, oltre 700 euro in meno a partire da fine mese: bastano 2 requisiti

La crisi avanza e c’è un nuovo aiuto che supera i 700euro per ridurre il costo delle bollette. Per ottenerlo basterà avere solo due requisiti.

Il caro vita impatta su tutti gli italiani, privati e professionisti. Un momento di grande difficoltà e sgomento che porta inevitabilmente a chiedere aiuto al Governo, in ogni modo possibile. Nonostante il 25 settembre siano previste le elezioni, si va avanti a lavorare e fare in modo che le famiglie meno abbienti possano richiedere gli aiuti necessari per arrivare a fine mese. Sulle bollette da fine mese si può risparmiare sino a 700 euro, rispondendo a soli 2 requisiti.

Bollette in aumento, gli aiuti da parte del Governo

Tutti i disagi economici in essere sono portati da una parte dalla pandemia da Covid e dall’altra dalla guerra in essere tra Ucraina e Russia. Il Governo italiano sta facendo di tutto per tamponare una situazione terribile, con l’inflazione che è oramai arrivata ale stelle e previsioni per l’autunno che non sono per nulla confortanti.

Ecco perché, come anticipato, ci sono a disposizione una serie di sussidi economici che sono stati voluti e studiati a supporto dei cittadini che versano in gravi difficoltà economiche. Il caro vita non è facile da sopportare, soprattutto quando le bollette di luce – gas e acqua si presentano con moltissimi zeri dopo la virgola.

Per tutti quelli che fanno i conti ogni giorno dell’anno, il Bonus Bollette che supera i 700 euro è sicuramente un aiuto concreto. Non è tutto, chi presenta la domanda potrà anche usufruire dei Bonus sociali dedicati alle famiglie che sono economicamente svantaggiate (con reddito basso).

Facciamo chiarezza su questo aiuto da 747 euro e sui due requisiti per richiederlo entro e non oltre il 30 settembre?

Bonus bollette da 747 euro: che cos’è?

Prima di capire chi siano i beneficiari della misura, occorre approfondire di che cosa si tratti. La misura di agevolazione consente di pagare meno in bolletta, già conosciuta come Bonus IREN (nome del gestore). Questa è una precisazione doverosa, perché solo gli utenti IREN o chi stipulerà con loro un contratto di fornitura potrà accedere al contributo facendo richiesta al Comune di Residenza.

Per molti soggetti non si tratta di una novità, perché il bonus IREN di 747euro è in realtà già attivo da moltissimi mesi. Non tutti però sanno che la data è stata prorogata nel tempo più volte.

Prima la scadenza è stata fissata al 31 giugno 2022 per poi arrivare sino al 30 settembre 2022. Salvo modifiche, questo aiuto si potrà richiedere entro e non oltre il 30 settembre 2022.

Quali sono i requisiti per richiedere il bonus bollette?

Si parla di due requisiti fondamentali che i soggetti richiedenti devono possedere, per accedere alla misura e all’aiuto. Entrambe sono legate al reddito del richiedente, perché questo aiuto IREN è stato introdotto solo per chi ha un particolare bisogno e versa in condizioni critiche.

Nel dettaglio:

L’ISEE non deve superare i 12.000 euro oppure 20.000 con 4 figli a carico o di più

L’accesso alla misura di aiuto è variabile nell’importo e il tetto massimo arriva sino a 747 euro, erogato solo se si rientra nella soglia di cui sopra.

Ma attenzione, perché il bonus non potrà essere richiesto in tutti i Comuni italiani ma solo:

Nichelino

Parma

Moncalieri

Piacenza

Grugliasco

Reggio Emilia

Beinasco

Rivoli

Torino

Genova

Collegno

Per richiedere il bonus basterà inviare la domanda al comune, via web o direttamente a mano, allegando il codice cliente IREN e il numero di contratto.