Ritrovato senza vita il figlio neonato abbandonato dall’ereditiera inglese

Ritrovato morto il neonato abbandonato dall’ereditiera Costance Marten che si era data alla fuga con il compagno Mark Gordon.

Il corpo di un bambino è stato trovato in una zona boscosa nel sud dell’Inghilterra, vicino al luogo in cui l’aristocratica Constance Marten e il suo compagno Mark Gordon sono stati arrestati all’inizio di questa settimana, come hanno riferito le autorità britanniche il mercoledì.

Neonato ritrovato morto, si tratta del figlio dell’ereditiera Costance Marten

Il sovrintendente investigativo Lewis Basford ha affermato, in una dichiarazione, che le autorità avevano ritrovato il corpicino del neonato, figlio di Costance Marten e Mark Gordon, nei pressi dell’area boschiva dove era stata arrestata la coppia, annunciando, che – presto – i resti del piccolo saranno sottoposti ad autopsia.

Costance Marten, 35 anni e Mark Gordon, 48 anni, sono stati arrestati – all’inizio di questa settimana – dopo essere scomparsi all’inizio di gennaio. Si ritiene che stessero viaggiando con un neonato.

Questo martedì, la polizia metropolitana di Londra ha dichiarato, in un comunicato, che la coppia era stata “inizialmente arrestata con l’accusa di abbandono di minore“, ma in seguito “è stata anche arrestata con l’accusa di omicidio colposo“.

Elicotteri della polizia, cani da fiuto, termocamere e droni sono stati utilizzati per aiutare più di 200 agenti a terra a cercare il bambino, dopo che la coppia è stata individuata e arrestata lunedì a Brighton, nel sud dell’Inghilterra.

Intorno ai resti del bambino è già stata allestita una scena del crimine, dove si prevede che i lavori “continueranno per un po’ di tempo“, ha detto Basford.

“Questo è un risultato che io e i molti agenti che sono stati coinvolti nella ricerca speravamo non si verificasse“, ha detto. “Riconosco l’impatto che questa notizia avrà sulle tante persone che hanno seguito da vicino questa storia e posso assicurarvi che faremo tutto il possibile per scoprire cosa è successo“.

Ricerche avviate da gennaio

Le ricerche della coppia e del neonato sono iniziate ai primi di gennaio. La polizia ha fatto diversi appelli e ha offerto una ricompensa di 10.000 sterline per ottenere informazioni utili per ritrovarli.

Marten è la figlia dell’aristocratico Napier Marten, produttore cinematografico e musicale. In un appello audio a sua figlia, pubblicato dal giornale britannico The Independent il mese scorso, l’uomo ha detto che Constance era “molto, molto cara, qualunque siano le circostanze“, aggiungendo che la famiglia era “profondamente preoccupata” per il suo benessere e quello del bambino.

“Cara Constance, anche se in questo momento siamo ancora lontani, sono qui per te, come ho sempre fatto e come ha sempre fatto la famiglia, per fare tutto il necessario e riportarti sana e salva da noi“, ha detto il padre.

“Ti prego di trovare un modo per consegnare te e il tuo piccolo alla polizia il prima possibile in modo che sia tu che lui o lei possiate essere protetti. Solo allora può iniziare un processo di guarigione e recupero, per quanto lungo, per quanto difficile“, ha aggiunto.