Mattarella in visita in Calabria per omaggiare le vittime del naufragio

Ci sarà anche il Presidente della Repubblica, Mattarella, a rendere omaggio alle vittime del naufragio accaduto qualche giorno fa a Cutro in Calabria. Oltre alla visita al Palasport, anche quella ai feriti in ospedale.

Mattarella si recherà a rendere omaggio alla camera ardente allestita, come dicevamo, nel palazzetto dello sport della cittadina.

Mattarella arriva in Calabria

Un dolore troppo grande che deve essere condiviso con l’Italia intera. E così anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, oggi si recherà in visita in Calabria e renderà omaggio alle vittime di questo ennesimo naufragio che ha portato via con sé più di 64 persone, fra cui anche dei bambini.

Ancora in corso il recupero di altri cadaveri che il mare sta restituendo, ma ciò che è certo (anche se il bilancio è, come dicevamo, ancora provvisorio) è che sono state recuperate 67 salme, anche se vi è ancora un numero imprecisato di dispersi.

Non si conosce ancora l’esatto programma della visita del Capo dello Stato a Cutro. Da quanto si è appreso da fonti locali, Mattarella dovrebbe recarsi a rendere omaggio a tutte le vittime che sono state disposte nella camera ardente allestita all’interno del Palazzetto dello Sport della cittadina calabrese e, poi, dovrebbe anche far visita ai tanti feriti che sono invece ricoverati nei locali ospedali.

Il Presidente della Repubblica non sarà il solo a venire in Calabria per rendere omaggio alle vittime del naufragio. Dovrebbe arrivare, sempre nella giornata di oggi, anche la neo segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein.

Nel frattempo, sono ancora in corso le indagini per capire se, effettivamente, da quel peschereccio, poi naufragato con il suo carico disperato di vite umane, sia stato lanciato o meno un SOS di soccorso e se, dall’altro lato, sia stato recepito o meno dalla Guardia Costiera e dalle altre forze dell’Ordine italiane.

La visita e l’omaggio alle vittime del Presidente

Ciò che è certo, al momento, è che si delinea un flop della catena di soccorso all’imbarcazione stessa. La causa? La “giungla” di competenze diverse e l’assenza, o meno, di una richiesta di aiuto da parte dell’imbarcazione in difficoltà a largo delle coste calabresi.

Come dicevamo, non si conoscono ancora le esatte tappe della visita di Mattarella in Calabria e, si presuppone, sia più che altro una visita privata che pubblica. Il Presidente si recherà all’ospedale “San Giovanni di Dio” per far visita ai migranti feriti, e poi si recherà al Palasport per rendere omaggio a tutte le vittime. Mattarella, poi, incontrerà anche il sindaco di Cutro, Antonio Ceraso.

Già domenica, giorno del naufragio, Mattarella aveva subito espresso il suo dolore per il naufragio, dove avevano perso la vita molte persone, ma soprattutto tanti bambini: “È una ennesima tragedia del Mediterraneo che non può lasciare nessuno indifferente” – aveva detto Mattarella.

Ora, la sua visita di oggi nel luogo della tragedia, sono il segno della vicinanza delle Istituzioni italiane alle tante famiglie di coloro che hanno perso la vita nella traversata del Mediterraneo, nella speranza di raggiungere un porto sicuro per cambiare vita o, anche, per ricongiungersi ai loro familiari che erano già in Europa.