Londra, sparatoria durante un funerale: 4 feriti tra cui una bambina

Tre donne sono finite in ospedale, una è in gravi condizioni. La sparatoria durante un funerale: colpita una bambina di 7 anni.

L’episodio nella zona nord-ovest di Londra, vicino a una chiesa – la St Aloysius R.C. Churc – dove era in corso un funerale. La sparatoria su Phoenix Road, alle 13.30 circa ora locale; i colpi sarebbero stati esplosi da un’auto in corsa ma la polizia ha informato che al momento non sono ancora stati effettuati arresti.

Londra, sparatoria in centro: 4 feriti, una è grave

Hanno 48,41 e 54 anni le tre donne ferite durante la sparatoria alla St Aloysius R.C. Churc a Euston, dove si stava svolgendo un funerale. Purtroppo ad avere la peggio la 48enne, che pare sia in condizioni disperate in ospedale. Secondo fonti inglesi la donna non sarebbe ancora fuori pericolo; anche le altre tre persone rimaste coinvolte hanno riportato gravi ferite ma non dovrebbero essere a rischio. Tra di loro anche una bambina di 7 anni, sulla quale però non è ancora emerso nulla per quanto riguarda le condizioni di salute.

La BBC ha affermato che la polizia non ha ancora effettuato alcun arresto, anche se prosegue la caccia ai colpevoli. La sparatoria è iniziata alle 13.30, durata pochi attimi, terribili, per i presenti in strada. Si, perché i colpi di pistola sono stati esplosi dall’interno di un’auto in corsa, nei pressi della chiesa di Londra sulla Phoenix Road.

Al momento la polizia sta tenendo di effettuare i riconoscimenti dei colpevoli tramite le telecamere di video sorveglianza presenti nei pressi della chiesa. Non sono note ancora le motivazioni del gesto.

Panico tra i fedeli: “Pensavo fosse una bomba, ci siamo nascosti”

La Polizia di Camden ha anche resto noto tramite un comunicato arrivato su Twitter nel pomeriggio di oggi, come nella zona siano presenti diversi agenti e forze dell’ordine, con auto e mezzi insieme ai sanitari, ambulanze ed elicotteri. Tante strade vicine alla zona della sparatoria sono state chiuse al traffico e al passaggio.

Secondo quanto affermato da alcuni testimoni oculari, citati dal The Sun, pare che la sparatoria sia iniziata una volta concluso il funerale, al termine della celebrazione quando al gente aveva iniziato a uscire dalla chiesa per poi assistere come da usanza al volo delle colombe all’esterno. E’ stato in questo momento che un testimone ha affermato di aver sentito i primi colpi, raccontando di aver visto un’auto nera sbucare dal nulla e iniziare a sparare.

Momenti di panico, e ovviamente confusione da parte dei fedeli che non si erano resi conto di cosa stesse succedendo: inizialmente qualcuno aveva pensato a una bomba, poi a una persona armata. Molti sono riusciti a fuggire o a nascondersi, purtroppo 4 persone sono rimaste ferite, e al momento si trovano ricoverate in ospedale a Londra.