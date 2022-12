Ritrovato Luigi Musarò, il 39enne scomparso: è in stato confusionale

Era da lunedì che non si avevano sue notizie, quando la sua auto era stata ritrovata nelle campagne in provincia di Lecce. Ma di lui, nessuna traccia. Ora l’arrivo della bella notizia.

Luigi Musarò è stato ritrovato in stato confusionale ma vivo. Una macchia di sangue aveva fatto temere il peggio.

Dallo scorso lunedì di lui non si avevano più notizie. La sua auto era stata ritrovata nelle campagne di Andrano, in provincia di Lecce, ma di Luigi nessuna traccia. Le ricerche erano iniziate immediatamente dopo che le Forze dell’ordine erano state allertate ed avevano avvistato la sua automobile.

All’inizio, dal ritrovamento di una macchia di sangue poco distante dal luogo dove è stata vista la sua macchina aveva fatto pensare al peggio. Un incidente sì, ma mortale. Ma dov’era finito il corpo di Luigi? Perché non era stato ritrovato subito, magari o all’interno dell’auto, o pochi metri più in là?

All’inizio erano queste le domande alle quali gli investigatori stavano cercando di dare delle risposte. Ma oggi, ecco che è arrivata la buona notizia. Ad individuarlo, lungo la strada provinciale Andrano-Nociglia, è stato il proprietario di un terreno che costeggia la statale stessa.

Luigi Musarò era lì, vivo, ma in stato confusionale. Era poco distante dal luogo dove è stata ritrovata la sua vettura. Nonostante quella zona era già stata battuta e perlustrata dalle Forze dell’Ordine e dai Vigili del fuoco che lo stavano cercando, nessuno lo aveva visto. Lui, invece, in questi giorni di ricerche, ha girovagato per quelle campagne, da solo, forse in cerca di aiuto.

Stando alle prime ricostruzioni che sono state fatte poco dopo il suo ritrovamento, Luigi è stato trovato a poche centinaia di metri dal luogo dove è stata rinvenuta la sua automobile dopo l’incidente, all’interno di una zona boschiva.

Forse più volte si spostava e, i suoi stessi spostamenti, non sono mai coincisi con quelli delle Forze dell’Ordine che lo cercavano, nonostante la zona fosse stata controllata più volte. Luigi Musarò è stato trovato, grazie anche all’aiuto dei cani dei Vigili del fuoco.

Si era allontanato volontariamente dalla sua auto?

Quando è stato trovato, è stato subito soccorso dal personale sanitario ed ha risposto alle loro domande, anche se era evidente che il suo stato di salute non era dei migliori ed era molto confuso. Da lì, il trasporto in ospedale per ulteriori accertamenti.

Ricordiamo che Luigi Musarò era stato dato per scomparso 5 giorni fa. Alle ore 7 del mattino, il 39enne era uscito di casa con la sua auto ed era diretto a Castiglione d’Otranto ma, invece di percorrere la solita ed abituale strada per andare a lavorare (lavora a Gagliano del Capo), il giovane ha sterzato con la sua auto dirigendosi verso le campagne fuori dal centro abitato.

Lì, Luigi ha lasciato la sua vettura, un’Opel Corsa, e si è allontanato. All’interno dell’auto è stato trovato anche il suo cellulare, da dove si presume abbia cancellato il suo profilo social Facebook prima di sparire. Precedentemente, aveva anche scritto delle lettere ai suoi genitori ed alla sua fidanzata che avevano fatto temere a tutti un tentativo di suicidio o qualcosa di simile.

Ma il suo ritrovamento è stata una notizia che tutti attendevano con gioia.