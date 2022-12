Si sono svolti questa mattina i funerali di Maurizio Scotto Di Minico e della moglie Giovanna Mazzella, morti insieme al loro piccolo GiovanGiuseppe, la vittima più giovane della frana che il 26 novembre scorso ha devastato Casamicciola Terme.

Le esequie, tenute in forma privata, si sono svolte nella Parrocchia della Santissima Annunziata a Campagnano. Decine di persone hanno accompagnato i feretri delle 3 vittime con fiori e palloncini bianchi. Il sindaco di Casamicciola ha proclamato il lutto cittadino per il giorno dei funerali.

Intanto dalla mezzanotte di oggi scatterà l’allerta arancione che si protrarrà fino alla mezzanotte di domani, sabato 10 novembre. Sul resto della Campania, la Protezione civile regionale ha emanato un’allerta di colore giallo.

L’ultimo saluto alla famiglia Di Minico

Si sono svolti questa mattina i funerali di Giovanna Mazzella, del marito Maurizio Scotto Di Minico e del loro piccolo GiovanGiuseppe, travolti e uccisi dalla frana che si è abbattuta su Casamicciola Terme il 26 novembre scorso.

Le esequie della coppia di coniugi e del loro bambino – che aveva appena 22 giorni di vita – si sono svolte in forma privata presso la Parrocchia della Santissima Annunziata a Campagnano. Decine le persone che sono accorse in Chiesa per dare l’ultimo saluto alla giovane famiglia. Il sindaco di Casamicciola ha proclamato il lutto cittadino per il giorno dei funerali delle vittime della frana che il 26 novembre scorso ha colpito l’isola campana, uccidendo 12 persone, tra cui 4 bambini. I familiari delle vittime hanno rifiutato i funerali di Stato, preferendo svolgerli in maniera privata.

Lo scorso mercoledì si sono svolte le esequie di Eleonora Sirabella, 31 anni, e del compagno Salvatore Impagliazzo, un anno più grande. Eleonora è stata la prima vittima accertata della tragedia di Ischia. Il suo corpo è stato ritrovato la sera stessa della tragedia, mentre il ritrovamento di Salvatore è avvenuto qualche giorno dopo. Domani – sabato 10 dicembre – si svolgeranno i funerali della famiglia Monti: il papà Gianluca, la moglie Valentina e i tre figli Michele, Francesco e Maria Teresa, di appena 6 anni. Sempre domani si svolgeranno anche i funerali di Nikolinka Ganceva Blagova, 58 anni.

Nel pomeriggio di sabato ci saranno invece i funerali dell’ultima vittima della frana, Maria Teresa Arcamone.

Diramata una nuova allerta sull’isola

Intanto, dalla mezzanotte di oggi, scatterà l’allerta arancione sull’isola di Ischia che si protrarrà fino alla mezzanotte di domani, sabato 10 novembre. Sul resto della Campania, la Protezione civile regionale ha emanato un’allerta di colore giallo.

I temporali, riferisce la Protezione civile della Campania, “potranno dare luogo a un rischio idrogeologico, anche diffuso, con possibili frane, instabilità di versante, colate rapide di fango o detriti, caduta massi, allagamenti, esondazioni”.